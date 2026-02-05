Processo seletivo inclui testes on-line, avaliações, dinâmicas de grupo e entrevistas - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O processo seletivo inclui testes on-line, avaliações, dinâmicas de grupo e entrevistas, com realização prevista entre fevereiro e abril.



"O desenvolvimento de profissionais é um dos pilares do nosso compromisso com as pessoas. O Programa de Estágio representa uma jornada de aprendizado contínuo, que reconhece e valoriza o potencial de cada participante, incentivando seu crescimento com propósito", disse Valdirene Soares Secato, diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade da seguradora.



Pré-requisitos



- Estar cursando a partir do 2º semestre da graduação (bacharelado e/ou licenciatura) ou o 1º semestre de curso tecnólogo;

- Disponibilidade para jornada de estágio de 20, 25 ou 30 horas semanais e possibilidade de realizar de um a dois anos de estágio.



- Disponibilidade para trabalhar no modelo híbrido ou 100% presencial, de acordo com a área.



Além da remuneração competitiva, os estagiários selecionados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui assistência médica, seguro de vida, vale-transporte, cesta de serviços bancários, consultas Novamed in company, cursos para apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional, programa Viva Bem, folga no dia ou no mês do aniversário, oportunidade de participação em programas de voluntariado, TotalPass e incentivo à realização de cursos universitários e de idiomas em escolas parceiras.

