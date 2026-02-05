Central do Trabalhador muda temporariamente de endereço - Divulgação

Central do Trabalhador muda temporariamente de endereço Divulgação

Publicado 05/02/2026 18:43 | Atualizado 05/02/2026 18:49

Rio - A Central do Trabalhador, serviço da Prefeitura voltado ao apoio na busca por emprego, está funcionando em um novo endereço temporário ao longo do mês de fevereiro, no Centro do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), o atendimento foi transferido provisoriamente para a Unidade de Desenvolvimento Social (UDES), localizada na Praça da República, 139. No local, os trabalhadores podem realizar cadastro de currículo, receber encaminhamento para entrevistas de emprego e acessar serviços gratuitos de apoio à empregabilidade.

De acordo com o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, a mudança ocorre para viabilizar uma ação especial da Secretaria da Mulher durante o período do Carnaval, que utilizará o prédio onde a Central funciona atualmente, no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD).

Ainda conforme a pasta, a transferência foi planejada para minimizar impactos no atendimento, especialmente ao público com deficiência, principal foco da unidade. A UDES fica próxima ao CIAD, em frente ao Campo de Santana.

O funcionamento segue de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A orientação é que os interessados compareçam diretamente ao novo endereço. A previsão é que, em março, o serviço retorne ao local original.