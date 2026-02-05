Central do Trabalhador muda temporariamente de endereço Divulgação
Central do Trabalhador muda temporariamente de endereço
Atendimento da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda será realizado na Unidade de Desenvolvimento Social, na Praça da República, por causa de ação da Secretaria da Mulher no prédio original
