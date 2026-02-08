Escola de Artes Visuais do Parque Lage está com inscrições abertas para duas chamadas públicas - Divulgação

Escola de Artes Visuais do Parque Lage está com inscrições abertas para duas chamadas públicas Divulgação

Publicado 08/02/2026 10:10 | Atualizado 08/02/2026 10:14



A Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, no Jardim Botânico, está com inscrições abertas para a seleção de bolsistas em cursos livres e programa de formação gratuita. Ao todo, são 115 bolsas integrais. Os interessados devem se candidatar até a próxima quarta-feira (11), até as 18h, pela internet

O processo seletivo levará em conta o perfil, o interesse, a disponibilidade e o compromisso dos concorrentes. Não é necessário estar cursando ou ter cursado ensino superior ou formação prévia em artes.

A avaliação será feita a partir de uma carta de intenção, na qual serão analisadas as motivações, afinidades com o curso escolhido, objetivos e o potencial de contribuição para a turma.

As vagas estão distribuídas em 50 oportunidades nos cursos livres e 65 para o programa de formação gratuita, que contempla três cursos presenciais.

As 50 bolsas integrais contemplam cursos on-line e presenciais, com realização entre março e junho de 2026. Esta é a primeira etapa das 100 bolsas que serão oferecidas ao longo do ano, outras 50 serão disponibilizadas no segundo semestre.

"A EAV tem uma trajetória de 50 anos dedicados à formação de artistas, de público para a arte e de pessoas interessadas nesse campo fundamental para a vida. As bolsas integrais reafirmam o compromisso da escola, enquanto instituição pública vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com a democratização do acesso à formação artística, a difusão cultural e o fortalecimento de trajetórias no campo das artes", afirmou diretora da EAV do Parque Lage Tania Queiroz.



Programa de formação gratuita



A iniciativa, com 65 bolsas disponíveis, é composta por três cursos semestrais presenciais, organizados em diferentes etapas, atendendo desde pessoas interessadas em uma formação inicial até artistas com trajetórias já iniciadas. As atividades ocorrerão entre março e junho de 2026 e são divididas em:



- Práticas artísticas



São 25 vagas, com carga horária de cinco horas semanais. O curso é voltado a pessoas que buscam uma formação inicial em artes. As aulas acontecem às segundas-feiras, das 10h às 12h, e às terças-feiras, das 10h às 13h.



- Teorias, História da Arte e Estudos Curatoriais



Oferece 25 vagas, com carga horária de cinco horas semanais. Destina-se a pessoas interessadas em uma formação inicial no campo teórico das artes, com foco em história, crítica e práticas curatoriais. As aulas ocorrem às segundas-feiras, das 14h às 16h, e às terças-feiras, das 14h às 17h.



- Percursos Artísticos



Com 15 vagas e carga horária de três horas semanais, o curso é direcionado a artistas com trajetórias já iniciadas, que buscam aprofundamento e interlocução sobre seus processos criativos. As aulas acontecem às terças-feiras, das 19h às 22h.



"Investir na formação artística é investir em cidadania, inclusão e futuro. Por isso ampliamos o acesso à formação gratuita, garantindo que mais talentos possam se desenvolver, independentemente de sua condição financeira", disse o governador Cláudio Castro.





