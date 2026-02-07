Vagas oferecem salário de R$1.900 - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Vagas oferecem salário de R$1.900Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 07/02/2026 09:15 | Atualizado 07/02/2026 09:16

A cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, está com 46 vagas temporárias abertas para o setor de e-commerce. As oportunidades são para atividades operacionais e contemplam também profissionais de municípios vizinhos.



Para se candidatar, é necessário ter ensino fundamental completo e ser maior de 18 anos. As vagas oferecem salário de R$1.900, além de vale-transporte e refeitório no local.

O processo seletivo será conduzido pela Employer Recursos Humanos do Rio. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail rjselecao@employer.com.br.



Entre as atividades previstas estão o recebimento de cargas, movimentação, conferência e expedição de pacotes, de acordo com os procedimentos estabelecidos; etiquetagem de pacotes para identificação correta das rotas; e coleta de dados dos pedidos para acompanhamento das áreas responsáveis.





