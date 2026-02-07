Vagas oferecem salário de R$1.900Marcelo Camargo / Agência Brasil
Para se candidatar, é necessário ter ensino fundamental completo e ser maior de 18 anos. As vagas oferecem salário de R$1.900, além de vale-transporte e refeitório no local.
Entre as atividades previstas estão o recebimento de cargas, movimentação, conferência e expedição de pacotes, de acordo com os procedimentos estabelecidos; etiquetagem de pacotes para identificação correta das rotas; e coleta de dados dos pedidos para acompanhamento das áreas responsáveis.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.