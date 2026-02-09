CIEE oferta 1.634 oportunidades de estágio e jovem aprendiz - Divulgação

Publicado 09/02/2026 19:25

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 3.890 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.



Confira:



SMTE



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) tem 1.131 vagas de emprego disponíveis na cidade nesta segunda semana de fevereiro. Para o público em geral, estão abertas 948 postos. Já para pessoas com deficiência, são oferecidas 183 oportunidades de trabalho.



Entre as vagas destinadas ao público em geral, 106 são para empregada doméstica, 40 para ajudante de motorista e 30 para cozinheiro. Para candidatos sem experiência profissional, existem 50 postos de trabalho para atendente de lanchonete (restaurante), 48 para operador de teleatendimento e 30 para operador de loja, entre outros.





As carreiras contempladas com vagas de estágio são: gastronomia com 16 vagas, administração com 8 e engenharia com 4 oportunidades. A listagem de vagas de trabalho na cidade do Rio de Janeiro, na íntegra, está

Para pessoas com deficiência, destacam-se 82 vagas de trabalho para atendente de loja, 10 postos para auxiliar de produção e outros 10 para escolhedor de material reciclável.

Setrab





Na região do Médio Paraíba, foram captadas 30 oportunidades, com salário médio de um a dois mínimos. Já na região Serrana, foram captadas 118 vagas que oferecem até dois salários mínimos para as posições de chefe de cozinha e auxiliar de cozinha, ambas com exigência de experiência.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, a maioria das vagas captadas está nos setores de Comércio (54,2%) e Serviços (45,8%). Por nível de escolaridade, 41,3% pedem o Ensino Médio completo e 38,4% o Ensino Fundamental completo. Grande parte das oportunidades (68,3%) requer experiência.



A Secretaria de Trabalho e Renda está com 855 postos de trabalho abertos nesta semana. Na Região Metropolitana, funções como as de auxiliar de almoxarifado, motorista carreteiro, serralheiro e técnico em segurança do trabalho oferecem salários entre R$ 3.242 e R$ 4.863 para quem tem experiência anterior e diferentes níveis de escolaridade. Na faixa de três a quatro salários mínimos (R$ 4.863 a R$ 6.484), há vagas como a de gerente de farmácia, com o Ensino Superior completo e experiência, e também de vidraceiro colocador de vidros, que oferece até R$ 6.484 para quem o Ensino Fundamental completo e experiência anterior. Pessoas com deficiência (PcD) podem se candidatar a uma das 108 vagas para diversas funções, com diferentes níveis de escolaridade e faixas de remuneração.

Supermercados Guanabara

A rede de Supermercados Guanabara está com 270 vagas de emprego abertas. As oportunidades abrangem funções operacionais e administrativas e estão distribuídas em diversas regiões do Rio de Janeiro, incluindo bairros da capital fluminense, Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo. Os interessados podem entregar o currículo impresso diretamente em uma das 28 lojas da rede ou se candidatar pelo site . A empresa oferece vagas específicas para profissionais com deficiência (PCDs).

As exigências variam conforme o cargo, e parte das oportunidades não exige experiência comprovada, ampliando o acesso ao mercado de trabalho. A escolaridade mínima desejável é o ensino fundamental completo, com algumas funções requerendo ensino médio. A rede reforça o compromisso com a inclusão ao disponibilizar vagas específicas para profissionais com deficiência (PCDs), com atribuições a depender do cargo exercido.

CIEE





O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.634 oportunidades de estágio, sendo 969 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site.

No Rio de Janeiro, há 414 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (110), Arquitetura e Urbanismo (7), Artes (2), Biblioteconomia e Arquivologia (6), Biologia (2), Biomedicina (2), Comércio Exterior (1), Comunicação (18), Construção Civil (8), Contabilidade (29), Design (4), Direito (121), Economia (1), Elétrica/Eletrônica (2), Engenharia Ambiental (3), Engenharia de Petróleo e Gás (1), Engenharia de Produção (6), Farmácia (2), Gastronomia (5), Hotelaria (1), Informática (16), Licenciatura (1), Marketing (4), Moda (1), Nutrição (3), Pedagogia (53), Psicologia (1), Química (1), Recursos Humanos (2) e Relações Internacionais (1).



Em Barra Mansa, são 21 oportunidades em Administração (11), Arquitetura e Urbanismo (2), Biologia (1), Direito (2) e Pedagogia (5).



Em Resende, há oito vagas nas áreas de Administração (3), Comunicação (1), Contabilidade (1), Engenharia de Produção (1), Fisioterapia (1) e Marketing (1).



Em Campos, são 222 oportunidades em Administração (13), Biblioteconomia e Arquivologia (4), Direito (5), Educação Física (1), Enfermagem (6), Informática (6), Nutrição (3), Pedagogia (135), Psicologia (46) e Serviço Social (3).



Em Macaé, há 49 vagas em Administração (23), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (2), Design (1), Direito (1), Educação Física (2), Enfermagem (7), Engenharia de Produção (2), Informática (1), Letras (4), Licenciatura (1), Marketing (1), Produção Mecânica (1) e Recursos Humanos (1).



Em Niterói, são 36 oportunidades em Administração (10), Arquitetura e Urbanismo (1), Biologia (1), Biomedicina (5), Construção Civil (5), Contabilidade (2), Direito (1), Educação Física (1), Farmácia (1), Indústria (1), Marketing (1), Pedagogia (4), Transportes (2) e Veterinária (1).



Em Nova Friburgo, há 28 vagas nos setores de Administração (10), Biomedicina (1), Construção Civil (2), Direito (1), Educação Física (3), Farmácia (4) e Pedagogia (7).



Em Nova Iguaçu, são 18 oportunidades para Administração (5), Contabilidade (2), Direito (1), Informática (1), Marketing (1), Pedagogia (7) e Recursos Humanos (1).

Em Duque de Caxias, há dez vagas em Administração (3), Educação Física (2), Elétrica/Eletrônica (1), Marketing (1) e Pedagogia (3).



Em Petrópolis, são 36 oportunidades em Administração (6), Comunicação (2), Contabilidade (2), Direito (1), Hotelaria (1), Marketing (1) e Pedagogia (23).



Em Três Rios, há 133 vagas em Administração (40), Comunicação (10), Construção Civil (4), Contabilidade (8), Design (2), Direito (11), Educação Física (1), Elétrica/Eletrônica (10), Enfermagem (1), Financeiro (1), Indústria (1), Informática (6), Marketing (3), Pedagogia (22), Produção Mecânica (1), Psicologia (2), Química (2) e Recursos Humanos (2).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 665 vagas.

No Rio de Janeiro, são 189 vagas para Aprendiz, 89 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica, nove para Técnico em Mecânica, duas para Técnico em Saúde, três para Técnico em Segurança e uma para Técnico em Telecomunicações.



Em Barra Mansa, há 28 oportunidades para Aprendiz, nove para Ensino Médio e quatro para Técnico em Administração.



Em Resende, são dez vagas para Aprendiz e seis para Ensino Médio.



Em Campos, há 18 oportunidades para Aprendiz, 31 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Agropecuária, uma para Técnico em Informática e cinco para Técnico em Saúde.



Em Macaé, são 30 vagas para Aprendiz, 13 para Ensino Médio, três para Técnico em Administração e uma para Técnico em Segurança.



Em Niterói, há 41 oportunidades para Aprendiz, 15 para Ensino Médio e três para Técnico em Educação.



Em Nova Friburgo, são seis vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio e uma para Técnico em Educação.



Em Nova Iguaçu, há nove oportunidades para Aprendiz, três para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.



Em Duque de Caxias, são cinco vagas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.



Em Petrópolis, há 15 oportunidades para Aprendiz e sete para Ensino Médio.



Em Três Rios, são nove vagas para Aprendiz, 62 para Ensino Médio, três para Técnico em Administração, uma para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica, uma para Técnico em Estética, duas para Técnico em Mecânica, duas para Técnico em Saúde, uma para Técnico em Turismo e uma para Técnico em Recursos Humanos.



Em Teresópolis, há três oportunidades para Aprendiz.