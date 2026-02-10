Será concedido certificado de atualização ou aperfeiçoamento - Divulgação/ Filipe Dutra/ Fundação Cecierj

Publicado 10/02/2026 11:57

A Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas para 7 mil vagas do primeiro período letivo de 2026 do Programa de Formação Continuada de Professores. As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de fevereiro, pela internet

As oportunidades abrangem as áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Educação Especial e Inclusiva, Linguagens e Códigos, Matemática, Prática Docente e Tecnologia Educacional.



Os cursos são gratuitos e voltados para professores dos Ensinos Fundamental II e Médio, além de outros profissionais da educação básica. Todas as disciplinas serão ofertadas na modalidade on-line, com carga horária de 120 horas, para atualização, ou 180 horas, para aperfeiçoamento, organizadas em módulos de 30 horas.



"Ao oferecer milhares de vagas gratuitas em cursos de formação continuada, o Governo do Estado amplia o acesso à qualificação profissional e fortalece o papel do professor como agente central na promoção da Educação, que transforma vidas", afirmou o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.



"Os cursos de formação continuada ofertados pela Fundação Cecierj são uma excelente oportunidade para os profissionais da Educação Básica do estado do Rio de Janeiro que desejam aprimorar o currículo e dar um salto qualitativo em sua formação profissional", ressaltou o presidente da Fundação Cecierj, Ricardo Piquet.



Cada candidato poderá se inscrever em até duas disciplinas por período letivo. No ato da inscrição, será necessário comprovar graduação, vínculo em curso de licenciatura ou formação de professores. As aulas serão realizadas no período de 3 de março a 25 de maio de 2026.



Critérios de seleção



1- A seleção será feita por ordem de inscrição, observando os seguintes critérios de prioridade, de acordo com a área de formação e atuação do candidato:



2- Professores em exercício na Educação Básica em escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, além de tutores e coordenadores de curso ou disciplina da Fundação Cecierj;



3 - Professores em exercício na Educação Básica em outras instituições no estado do Rio de Janeiro;

Outros profissionais da Educação em exercício na Educação Básica no estado do Rio de Janeiro;



4 - Licenciados, graduados com complementação pedagógica ou diplomados em Curso Normal – Formação de Professores residentes no estado do Rio de Janeiro;



5 - Estudantes regularmente matriculados em cursos de Licenciatura residentes no estado do Rio de Janeiro;



6 -Licenciados, graduados com complementação pedagógica ou diplomados em Curso Normal – Formação de Professores residentes em outros estados brasileiros.



Será concedido certificado de atualização ou aperfeiçoamento ao cursista que comprovar ser profissional da Educação e possuir curso de nível superior.





