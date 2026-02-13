Curso do Senac RJ capacita alunos para desenvolver marcas do zero, utilizando ferramentas atualizadas do mercado - Ana Paula Migliari/Divulgação

Curso do Senac RJ capacita alunos para desenvolver marcas do zero, utilizando ferramentas atualizadas do mercadoAna Paula Migliari/Divulgação

Publicado 13/02/2026 14:13

De olho nas exigências de um mercado cada vez mais competitivo, o Senac RJ lança o curso Design de Marca e Identidade Visual, voltado para quem deseja aprimorar suas habilidades ou se especializar na criação de projetos completos de branding. Com metodologia que integra teoria e prática, a formação capacita alunos para desenvolver marcas do zero, utilizando ferramentas atualizadas do mercado, como Adobe Illustrator, Photoshop e recursos de inteligência artificial generativa aplicados ao design profissional. O curso não é direcionado para iniciantes. Como pré-requisito, o aluno precisa ter conhecimentos básicos em Adobe Illustrator e Photoshop.

O início das aulas está previsto a partir do dia 23, na unidade Senac RJ Marechal Floriano, na modalidade remota (ao vivo). As unidades de Botafogo, Nova Iguaçu e Nova Friburgo oferecem turmas presenciais.



O lançamento faz parte de uma trilha mais rápida de cursos de qualificação profissional. As aulas acontecem em um laboratório moderno, equipado com um computador por aluno, acesso à internet e uso livre dos programas do pacote Adobe. As aulas são práticas e simulam desafios reais do mercado de trabalho. Os alunos vivenciam todas as etapas referentes ao processo de criação de uma marca, desde o recebimento do briefing à apresentação para um cliente, com projetos que irão ampliar o portfólio profissional ao final do curso.

Além de aprender a criar do zero diferentes tipos de logomarca e elementos gráficos utilizando princípios fundamentais de design gráfico, gestalt e semiótica, o estudante também aplicará a teorias das cores e tipografias de maneira personalizada. Para aprimorar as técnicas, serão utilizados os softwares mais atualizados do mercado, aplicando IA generativas nos projetos. O aluno sai pronto para colocar tudo em prática.



Interessados devem obter mais informações diretamente nas unidades, no site www.rj.senac.br/ , pelo telefone (21) 4004-5034 ou através do WhatsApp (21) 97142-5091.

Unidades e horários das aulas

- Marechal Floriano (Remoto): Avenida Marechal Floriano, 6 - Centro.

Início: dia 23, com aulas às segundas, 1uartas e sextas, das 18h às 22h.



- Nova Friburgo: Avenida Conselheiro Julius Arp, 80 – Centro.

Início: 28/03, com aulas aos sábdos, das 9h às 13h.

- Nova Iguaçu: Rua Coronel Carlos Matos, 86 – Centro.

Início: 30/03, com aulas às segundas e quartas, das 18h às 22h.



- Botafogo: Rua Bambina, 107

Início: 16/06, com aulas às terças e quintas, das 13h às 17h.