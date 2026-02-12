Aulas do curso de alfabetização contam com o apoio de monitoresDivulgação
Programa de alfabetização de jovens e adultos está com as inscrições abertas
Alunos recebem gratuitamente todo o material didático
Gestora de investimentos abre vagas para assessores no Rio
Oportunidade é voltada para pessoas em início de carreira e em transição profissional
Programa de alfabetização de jovens e adultos está com as inscrições abertas
Alunos recebem gratuitamente todo o material didático
Ministério da Saúde abre 35 vagas do Mais Médicos Especialistas no Rio
Profissionais podem se inscrever até o dia 19
Siderúrgica recebe inscrições para programa de estágio
Selecionados atuarão no centro industrial da empresa, em Santa Cruz
Rede de salões de beleza abre 40 vagas de emprego
Interessadoos podem se candidatar pela internet
MEC cancela edital de chamamento do Mais Médicos 3
Decisão foi publicada em edição extra do DOU previa 5,9 mil novas vagas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.