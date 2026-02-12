Aulas do curso de alfabetização contam com o apoio de monitores - Divulgação

Publicado 12/02/2026 08:49 | Atualizado 12/02/2026 12:39

O Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs, em parceria com a Universidade Estácio, está com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2026. As aulas são gratuitas e o aluno receberá todo o material didático necessário. Essa edição marca a ampliação do projeto, que agora chega também à unidade Estácio Norte Shopping. Os interessados poderão fazer suas inscrições no site do instituto ou diretamente em um dos campi: Norte Shopping (Cachambi), Irajá (Via Brasil), Ilha do Governador, Taquara (R9), Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Queimados, Alcântara (São Gonçalo), Teresópolis, Resende, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio.

Com uma metodologia própria desenvolvida para a alfabetização de jovens e adultos, o programa possui dois módulos, cada um com duração de quatro meses. O módulo I capacita os alunos a ler e escrever pequenos textos, com compreensão, além de resolver problemas matemáticos simples. Já o módulo II, tem por objeto o aperfeiçoamento da leitura, interpretação de texto de forma crítica e escrita, acolhendo também o público que se enquadra no analfabetismo funcional. Os módulos são independentes e contam com monitores — alunos dos cursos superiores como Pedagogia, Letras, História, Geografia e Matemática — e a participação do corpo docente da instituição. As aulas ocorrem duas vezes por semana, com três horas de duração cada.