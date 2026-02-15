A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) fará nesta semana apenas um ação de atendimento do Programa Trabalha Rio. Na sexta-feira, 20, a equipe do programa Rio estará na Cozinha Comunitária Carioca Braços Abertos, na Praça João Wesley, 7, em Inhoaíba, das 10h às 14h, recebendo os interessados em cadastrar currículos e agendar entrevistas de emprego. Os candidatos devem apresentar o documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, PIS e currículo (se possível).
Quem não puder ir até a van, poderá fazer o cadastro on-line. O serviço também é oferecido nos sete postos da Central do Trabalhador, localizados nos seguintes endereços:
- Centro: Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad);
Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº;
- Engenho Novo: Rua Vinte e Quatro de Maio, 931;
- Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080;
- Jacarepaguá: Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268;
- Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58;
- Tijuca: Rua Camaragibe, 25.
Os postos atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os interessados em consultar a relação completa de vagas de trabalho abertas na cidade devem acessar o site https://trabalho.prefeitura.rio/.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.