Atendimento das equipe do Trabalha Rio ocorre sempre das 10h às 14h - Roberto Moreyra/SMTE

Atendimento das equipe do Trabalha Rio ocorre sempre das 10h às 14hRoberto Moreyra/SMTE

Publicado 15/02/2026 14:17





Quem não puder ir até a van, poderá fazer o A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) fará nesta semana apenas um ação de atendimento do Programa Trabalha Rio. Na sexta-feira, 20, a equipe do programa Rio estará na Cozinha Comunitária Carioca Braços Abertos, na Praça João Wesley, 7, em Inhoaíba, das 10h às 14h, recebendo os interessados em cadastrar currículos e agendar entrevistas de emprego. Os candidatos devem apresentar o documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, PIS e currículo (se possível).Quem não puder ir até a van, poderá fazer o cadastro on-line . O serviço também é oferecido nos sete postos da Central do Trabalhador, localizados nos seguintes endereços:

- Centro: Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad);

Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº;

- Engenho Novo: Rua Vinte e Quatro de Maio, 931;

- Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080;

- Jacarepaguá: Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268;

- Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58;

- Tijuca: Rua Camaragibe, 25.