Curso de especialização será oferecido na modalidade a distânciaReprodução

Publicado 18/02/2026 19:59

A Universidade Federal Fluminense (UFF) encerrará nesta quinta-feira, 19, as inscrições abertas para o curso de pós-graduação lato sensu em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Distância (Pigead). A especialização é gratuita, ofertada na modalidade a distância, e tem como público-alvo prioritário professores da educação básica.



Com carga horária total de 420 horas e duração mínima de 18 meses, o curso tem como objetivo qualificar profissionais para atuar no planejamento, na gestão e na produção de materiais e práticas pedagógicas em educação a distância. As atividades serão desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, com início previsto para 6 de abril, após aula inaugural no dia 28 de março.



Ao todo, são oferecidas 180 vagas, distribuídas entre polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) nos municípios de Angra dos Reis, Nova Friburgo, Rio das Ostras, Volta Redonda e São Gonçalo. As vagas são destinadas prioritariamente a professores da educação básica, podendo ser ocupadas, em caso de remanescentes, por outros profissionais da área educacional.



O processo seletivo ocorre por meio da análise da documentação enviada no ato da inscrição, levando em conta a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos. O valor da taxa de inscrição é de R$ 140.

