Site da FGV trará listas completas do CNU na versão definitiva pós-recursos
Também serão publicadas no site da FGV as listas completas, no mesmo formato das tabelas já divulgadas anteriormente, agora na versão definitiva pós-recursos.
Nesta quinta-feira, 19, o Diário Oficial da União (DOU) divulgará apenas um extrato com o link para essas listas já publicadas no site da FGV. O DOU não trará as listas completas, apenas o link para acesso a elas.
A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) realizará até três convocações para a confirmação de interesse das pessoas candidatas tanto para os cursos ou programas de formação, quanto para a nomeação nos cargos/especialidades para os quais estão classificadas. Quem não confirmar o interesse estará eliminado do cargo/especialidade da convocação.
Os candidatos que tiveram decisão judicial (sub judice) para continuar no concurso estarão em outra lista de classificação final, até o trânsito em julgado da decisão que fundamenta sua participação.
Próximas divulgações
Na sexta-feira, sai a informação mais aguardada: as listas de classificação para vagas imediatas e para lista de espera e o edital da 1ª convocação para a confirmação de interesse. A confirmação de interesse é obrigatória para todas os candidatos convocados, independentemente do tipo de vaga ou cargo. Ou seja: vale para cargos com curso de formação e para vagas imediatas.
Na segunda-feira, 23, termina o prazo para os candidatos convocados se manifestarem na 1ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação. A confirmação deverá ser feita até 23h59, somente pelo site da FGV.
Segunda rodada
A partir dessa divulgação, os candidatos terão o prazo de 28 de fevereiro, a partir das 10h, até as 23h59 do dia 2 de março para se manifestarem na segunda rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação. Essa confirmação deve ser feita somente no site da FGV
Terceira rodada
Os candidatos terão o prazo de 10h do dia 7 de março até 23h59 do dia 9 do mesmo mês para se manifestarem na 3ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação. Essa confirmação deverá ser feita somente no site da FGV.
No dia 16 de março sai no Diário Oficial da União e no site da FGV, a divulgação das classificações finais das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera.
CNU 2025
As provas foram aplicadas em dois dias — a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro — em centenas de municípios de todo o país.
