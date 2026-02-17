Conteúdos foram desenvolvidos para acelerar a qualificação e ampliar a empregabilidade dos participantes - Reprodução/ internet

Publicado 17/02/2026 14:46

O Santander, em parceria com a Alura + FIAP Para Empresas, está com inscrições abertas para 36 mil bolsas de estudo em programas de capacitação em 2026. As oportunidades são voltadas a profissionais e estudantes que querem evoluir em tecnologia, inovação e inteligência artificial. Os interessados devem se candidatar até o dia 29 de março pela internet

As formações oferecem nivelamento de habilidades técnicas e comportamentais, além de especializações em gestão de produtos, análise de dados e IA aplicada. Com duração entre 8 e 16 semanas, os conteúdos foram desenvolvidos para acelerar a qualificação e ampliar a empregabilidade dos participantes.



Com certificado de participação, os cursos estimulam o desenvolvimento de competências essenciais para atuar em ambientes digitais, como comunicação assertiva, oratória, metodologias ágeis (Scrum e Kanban), inovação aberta, marketing digital, startupismo e análise de dados. No campo técnico, os participantes terão contato com Excel, Power BI, SQL, Python, machine learning e governança de IA e técnicas avançadas de engenharia de prompt.



"A oferta gratuita de formação em inteligência artificial e análise de dados gera impacto direto na empregabilidade, estimula a inovação e fortalece a competitividade do país. A ação sintetiza nossa missão em democratizar o acesso a conhecimentos essenciais para o mercado tecnológico", destacou Carolina Learth, sênior head de plataformas de educação do Santander Brasil.



A jornada é organizada em módulos semanais que combinam aulas gravadas, exercícios práticos, conteúdos teóricos e encontros ao vivo para aprofundamento dos temas. Entre os diferenciais, estão o uso de ferramentas como ChatGPT, Google AI Studio, Gemini, Maritaca AI, LangChain, Hugging Face e Copilot, além do desenvolvimento de projetos reais e portfólios orientados ao mercado.



O programa Santander Imersão Digital atende tanto profissionais que buscam se atualizar em meio à transformação digital quanto estudantes iniciantes em programação e especialistas que desejam avançar na criação de soluções com IA. Ao final, os participantes recebem certificado e acesso estendido à plataforma da Alura para continuidade dos estudos.



"O programa é uma porta de entrada para a capacitação digital e a atuação no mercado de tecnologia. É uma chance de conhecer de perto diferentes áreas, além de aprofundar conhecimentos técnicos e desenvolver novas habilidades, preparando profissionais para um mercado com oportunidades e que se transforma continuamente", disse Tavane Gurdos, diretora geral da Alura + FIAP Para Empresas.



Cronograma das etapas



O programa inicia com uma trilha de nivelamento, com o objetivo de igualar os conhecimentos dos participantes e prepará-los para a próxima fase, que selecionará 35 mil participantes com base no desempenho em um teste teórico online. Na fase final, 350 classificados avançam para uma imersão na área de sua escolha.



Benefícios



Após concluírem o programa, os participantes continuam com acesso à plataforma da Alura por mais seis meses, podendo explorar mais de 2000 cursos disponíveis em diferentes áreas da tecnologia.

Além disso, também passam a contar com o Talent Lab, espaço da FIAP dedicado a impulsionar o sucesso profissional por meio de experiências enriquecedoras, orientações psicopedagógicas e de carreira, além de conexões estratégicas com o mercado de trabalho.