O MetrôRio está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Estágio 2025, que oferece 15 vagas destinadas a estudantes a partir de 18 anos. As oportunidades estão distribuídas entre diversas áreas dos ensinos técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de março pela internet.
As vagas para o ensino técnico são destinadas a alunos a partir do 1º período dos cursos de Automação, Eletrônica e Eletrotécnica. Para o ensino superior, as oportunidades são direcionadas a estudantes a partir do 4º período dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação, Design, Design Gráfico, Direito, Economia, Engenharia (Civil, Controle e Automação, Produção, Elétrica, Eletrônica, Mecânica, entre outras), Estatística, Gestão de Processos, Jornalismo, Marketing e Publicidade e Propaganda.

Para os candidatos do ensino técnico, é necessário estar matriculado em curso técnico profissionalizante com previsão de conclusão até 2028 ou possuir carga horária de estágio obrigatória ainda pendente. No caso do ensino superior, as oportunidades são destinadas a estudantes matriculados a partir do 4º período da graduação.

Os selecionados atuarão no Centro Administrativo e no Centro de Manutenção do MetrôRio. O estágio possui carga horária de 6h diárias, de segunda a sexta-feira, e oferece benefícios como bolsa-auxílio, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, sala de jogos, Wellhub e serviços de saúde e bem-estar.

- Período de inscrição: até 1º de março
- Onde se inscrever: https://vagas.taqe.com.br/programa-de-estagio-metro-rio-2025 