Vagas destinadas a estudantes a partir de 18 anosDivulgação / MetrôRio
Para os candidatos do ensino técnico, é necessário estar matriculado em curso técnico profissionalizante com previsão de conclusão até 2028 ou possuir carga horária de estágio obrigatória ainda pendente. No caso do ensino superior, as oportunidades são destinadas a estudantes matriculados a partir do 4º período da graduação.
Os selecionados atuarão no Centro Administrativo e no Centro de Manutenção do MetrôRio. O estágio possui carga horária de 6h diárias, de segunda a sexta-feira, e oferece benefícios como bolsa-auxílio, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, sala de jogos, Wellhub e serviços de saúde e bem-estar.
Serviço
- Período de inscrição: até 1º de março
- Onde se inscrever: https://vagas.taqe.com.br/programa-de-estagio-metro-rio-2025
