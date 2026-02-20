Programa realiza encaminhamento de profissionais para vagas de emprego - Roberto Moreyra / SMTE

Publicado 20/02/2026 08:43 | Atualizado 20/02/2026 08:44

O Trabalha Rio, serviço de cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), percorrerá cinco bairros na primeira semana de fevereiro. A ação começa na terça-feira (24), o atendimento será realizado na Quadra da Associação dos Moradores e Amigos de Higienópolis (AMAH), na Rua Açapuva, 258, das 10h às 14h.

Na quarta-feira (25), a unidade atenderá em dois pontos: na Cozinha Comunitária Carioca Associação de Moradores de Acari, Rua Piracambu, 605, em Acari e no Largo do Bicão, s/n - Vila da Penha

Já na quinta-feira (26), o atendimento será realizado no Conjunto Amazonas, na Rua Soldado Francisco Savastana, 350 , em Campo Grande.

A equipe do programa encerrará os atendimentos na Cozinha Comunitária Carioca União de Moradores da Vila Progresso, Rua Major João Gualberto da Silva Braga, 02, na Vila Kennedy, na sexta-feira (27).

"Realizar seu cadastro e buscar encaminhamentos pelos serviços do Trabalha Rio, já na semana pós-Carnaval, é uma excelente estratégia para aqueles que pretendem estar em breve no mercado de trabalho. (...) Como o mercado permanece aquecido pelo final das férias, existem oportunidades em vários setores. E o primeiro trimestre é justamente quando certas vagas migram do temporário para o permanente, tornando a época propícia para quem ingressa em uma função na qual almeja permanecer", comentou o Secretário Municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro no banco de oportunidades da SMTE deve levar carteira de trabalho, PIS e currículo para os locais de atendimento. Quem não puder ir às ações itinerantes, pode se inscrever no banco pela internet, no link: https://bit.ly/Cadastro_Emprego_SMTE

Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente no banco de oportunidades da SMTE em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro – Av. Presidente Vargas, 1.997 (CIAD – Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência); Campo Grande – Rua Coxilha, s/nº; Engenho Novo – Rua Vinte e Quatro de Maio, 931; Ilha do Governador – Estrada do Dendê, 2.080; Jacarepaguá – Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268; Santa Cruz – Rua Lopes de Moura, 58; e Tijuca – Rua Camaragibe, 25. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.