Inscrições já estão abertas para cursos realizados em parceria com o Senac RJDivulgação

Publicado 19/02/2026 12:37

Rio - A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCT), por meio das Naves do Conhecimento, está com inscrições abertas para mais de 6 mil vagas em diversos cursos gratuitos nas áreas de tecnologia, inovação e qualificação profissional. As aulas começam a partir de 1º de março.

A nova programação inclui cursos que passam a integrar a grade pedagógica das Naves, como Edição de Vídeo, Marketing Pessoal, Design Gráfico, Canva para Empreendedorismo, Fundamentos e Aplicações da Impressão 3D e Fundamentos da Fotografia Digital – Módulo I.



Além das novas formações, às 12 Naves do Conhecimento mantêm cursos permanentes voltados ao desenvolvimento de competências digitais e tecnológicas, com foco na população que vive nos territórios do entorno dos equipamentos.



"Ao longo desses 14 anos, desde a criação do projeto, em 2012, a Prefeitura vem contribuindo para ampliar o acesso ao universo digital, criando novas oportunidades de formação e desenvolvimento. As Naves do Conhecimento buscam fortalecer as comunidades ao ampliar a capacidade criativa dos indivíduos, conectando moradores a serviços e oportunidades. E ainda, contribuem para o desenvolvimento de competências digitais e tecnológicas importantes para o mundo contemporâneo e para o mercado de trabalho", comentou a secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Tatiana Roque.



Parceria com o Senac RJ amplia oferta de qualificação profissional



Parte das vagas integra o projeto Rio do Futuro, maior parceria já realizada entre a Prefeitura do Rio e o Senac RJ na área de capacitação profissional. A iniciativa reforça o compromisso das instituições com a educação, a empregabilidade e o desenvolvimento econômico da cidade.



O programa prevê a oferta de 4.900 vagas em 188 cursos gratuitos de formação profissional e técnica. Entre os temas estão inteligência artificial, empreendedorismo, tecnologia e programação, administração, gastronomia e produção de alimentos, moda, produção manual, hotelaria e serviços.



A parceria é uma iniciativa da Casa Civil e reúne as secretarias municipais da Juventude (JUVRio), de Políticas para Mulheres e Cuidados (SPM-Rio), o Instituto Fundação João Goulart (FJG) e a SMCT. As áreas de formação foram definidas a partir das demandas socioeconômicas e das necessidades dos territórios da cidade.



As aulas serão realizadas em unidades do Senac RJ — Copacabana, Barra da Tijuca, Madureira, Campo Grande, Bonsucesso, Irajá e Cinelândia — e em equipamentos municipais, como as Naves do Conhecimento, a Casa da Juventude e as Casas da Mulher Carioca Tia Doca, Dinah Coutinho, Elza Soares e Polo Campo Grande.



No âmbito da SMCT, serão abertas 67 turmas, totalizando 2.010 vagas, com cursos como IA para Vendas, IA para Redes Sociais e Office com IA. A primeira turma do Rio do Futuro começa no dia 23 de fevereiro, na Nave do Conhecimento do Engenhão, com formações em IA para Vendas e Office com IA.

