Inscrições já estão abertas para cursos realizados em parceria com o Senac RJDivulgação
Além das novas formações, às 12 Naves do Conhecimento mantêm cursos permanentes voltados ao desenvolvimento de competências digitais e tecnológicas, com foco na população que vive nos territórios do entorno dos equipamentos.
"Ao longo desses 14 anos, desde a criação do projeto, em 2012, a Prefeitura vem contribuindo para ampliar o acesso ao universo digital, criando novas oportunidades de formação e desenvolvimento. As Naves do Conhecimento buscam fortalecer as comunidades ao ampliar a capacidade criativa dos indivíduos, conectando moradores a serviços e oportunidades. E ainda, contribuem para o desenvolvimento de competências digitais e tecnológicas importantes para o mundo contemporâneo e para o mercado de trabalho", comentou a secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Tatiana Roque.
Parceria com o Senac RJ amplia oferta de qualificação profissional
Parte das vagas integra o projeto Rio do Futuro, maior parceria já realizada entre a Prefeitura do Rio e o Senac RJ na área de capacitação profissional. A iniciativa reforça o compromisso das instituições com a educação, a empregabilidade e o desenvolvimento econômico da cidade.
O programa prevê a oferta de 4.900 vagas em 188 cursos gratuitos de formação profissional e técnica. Entre os temas estão inteligência artificial, empreendedorismo, tecnologia e programação, administração, gastronomia e produção de alimentos, moda, produção manual, hotelaria e serviços.
A parceria é uma iniciativa da Casa Civil e reúne as secretarias municipais da Juventude (JUVRio), de Políticas para Mulheres e Cuidados (SPM-Rio), o Instituto Fundação João Goulart (FJG) e a SMCT. As áreas de formação foram definidas a partir das demandas socioeconômicas e das necessidades dos territórios da cidade.
As aulas serão realizadas em unidades do Senac RJ — Copacabana, Barra da Tijuca, Madureira, Campo Grande, Bonsucesso, Irajá e Cinelândia — e em equipamentos municipais, como as Naves do Conhecimento, a Casa da Juventude e as Casas da Mulher Carioca Tia Doca, Dinah Coutinho, Elza Soares e Polo Campo Grande.
No âmbito da SMCT, serão abertas 67 turmas, totalizando 2.010 vagas, com cursos como IA para Vendas, IA para Redes Sociais e Office com IA. A primeira turma do Rio do Futuro começa no dia 23 de fevereiro, na Nave do Conhecimento do Engenhão, com formações em IA para Vendas e Office com IA.
As inscrições podem ser feitas pela plataforma Oportunidade Carioca, canal oficial do município desenvolvido pela IplanRio, para divulgação de cursos e formações pela internet.
Informações sobre cursos disponíveis em cada Nave, datas de início, carga horária e duração das atividades estão disponíveis no site www.navedoconhecimento.rio. uem tiver dificuldade para realizar a inscrição pode procurar a Nave do Conhecimento mais próxima para receber auxílio presencial.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.