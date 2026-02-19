Aprovados no processo seletivo apoiarão projetos e obras de desenvolvimento de infraestrutura aeroportuáriaDivulgação / FAB
A autorização consta na portaria conjunta (MGI/MD nº 7) publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (19), assinada pelos ministros da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e da Defesa, José Mucio Monteiro.
Vagas
Os aprovados no processo seletivo apoiarão projetos e obras de desenvolvimento de infraestrutura aeroportuária executadas pela Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara).
Processo simplificado
O recrutamento será feito por processo seletivo simplificado, mediante análise do currículo profissional.
As despesas com as contratações autorizadas serão de responsabilidade do Comando da Aeronáutica, conforme disponibilidade de orçamento próprio. A Aeronáutica também definirá a remuneração das pessoas a serem contratadas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.