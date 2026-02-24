Cursos dos Espaços da Juventude oferecem gratuitamente material didático e certificadoLaryssa Lomenha/Divulgação

Estão abertas as inscrições para 3.500 vagas nos cursos dos Espaços da Juventude da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) até o dia 2 de março. As oportunidades são direcionadas a jovens de 15 a 29 anos do município do Rio de Janeiro, com aulas ministradas ao longo do mês de março. Os interessados poderão se inscrever nos cursos de Operador de Drone, Mídias Sociais, Informática para Negócios, Inteligência Artificial, Indústria Avançada, Robótica, Design de Games e Lógica de Programação, distribuídos entre as sete unidades dos Espaços da Juventude: Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral, Jacarezinho, Vargem Pequena e Campo Grande.

Para participar, basta acessar as redes sociais da secretaria. Todas as formações oferecem material didático de qualidade e certificação gratuitos.
Desde 2022, os Espaços da Juventude já certificaram 49.643 jovens por meio da preparação para a indústria da tecnologia de ponta. O projeto, além de ser um polo de desenvolvimento profissional, busca oferecer acolhimento a jovens residentes de regiões periféricas em um ambiente climatizado, inclusivo e equipado para que estes tenham mais oportunidades no mercado de trabalho do futuro, com teoria aliada à prática


Unidades e cursos - Março 2026

- Cidade de Deus

Segunda: Informática para Negócios - somente às 14h

Terça e quinta-feira: Inteligência Artificial
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h

- Madureira

Terça e quinta-feira: Informática para Negócios

Quarta e sexta-feira: Operador de Drone

Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h

- Vargem Pequena

Terças e quinta-feira: Mídias Sociais

Quarta e sexta-feira: Informática para Negócios

Horários regulares: 9h, 14h, 16h

- Campo Grande

Segunda-feira: Informática para negócios - somente às 8h e 14h

Terça e quinta-feira: Lógica de Programação

Quarta e sexta-feira: Indústria Avançada

Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h

- Vigário Geral

Segunda-feira: Informática para Negócios

Quarta e sexta-feira: Robótica

Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h

- Estácio de Sá

Segunda-feira: Informática para Negócios - somente às 13h

Terça e quinta-feira: Operador de Drone

Quarta e sexta-feira: Mídias Sociais

Horários regulares: 9h, 14h, 19h

- Jacarezinho

Terça e quinta-feira: Informática para Negócios

Quarta e sexta-feira: Mídias Sociais
Horários diferenciados: 9h, 13h, 15h30