Cursos dos Espaços da Juventude oferecem gratuitamente material didático e certificadoLaryssa Lomenha/Divulgação
Para participar, basta acessar as redes sociais da secretaria. Todas as formações oferecem material didático de qualidade e certificação gratuitos.
Unidades e cursos - Março 2026
- Cidade de Deus
Segunda: Informática para Negócios - somente às 14h
Terça e quinta-feira: Inteligência Artificial
- Madureira
Terça e quinta-feira: Informática para Negócios
Quarta e sexta-feira: Operador de Drone
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h
- Vargem Pequena
Terças e quinta-feira: Mídias Sociais
Quarta e sexta-feira: Informática para Negócios
Horários regulares: 9h, 14h, 16h
- Campo Grande
Segunda-feira: Informática para negócios - somente às 8h e 14h
Terça e quinta-feira: Lógica de Programação
Quarta e sexta-feira: Indústria Avançada
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h
- Vigário Geral
Segunda-feira: Informática para Negócios
Quarta e sexta-feira: Robótica
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h
- Estácio de Sá
Segunda-feira: Informática para Negócios - somente às 13h
Terça e quinta-feira: Operador de Drone
Quarta e sexta-feira: Mídias Sociais
Horários regulares: 9h, 14h, 19h
- Jacarezinho
Terça e quinta-feira: Informática para Negócios
Quarta e sexta-feira: Mídias Sociais
