Publicado 23/02/2026 16:29

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 3.461 vagas de emprego e estágio para diferentes áreas. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais.

Confira:

SMTE

Na última semana de fevereiro, 1.176 postos de trabalho estão disponíveis na cidade do Rio, segundo informações da Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE). Para o público em geral, são oferecidas 849 vagas e para pessoas com deficiência são 327 oportunidades de trabalho. Existem possibilidades para quem tem experiência ou não, além de vagas de estágio em diferentes áreas.

Para os candidatos em geral, existem, neste momento, 40 vagas para ajudante de motorista, 20 para farmacêutico e 10 para operador de empilhadeira, entre outras. Candidatos ainda sem experiência podem concorrer a 48 vagas para operador de teleatendimento, 30 para fiscal de prevenção de perda e 20 para a função de promotor de serviços.

Além dessas, existem outras dezenas de vagas para diferentes perfis profissionais, com destaque para as 106 vagas disponíveis para doméstica, 51 para babá, 30 para operador de loja, e outras para atendente de lanchonete (restaurante).

Exclusivamente para as pessoas com deficiência, estão disponíveis 20 vagas para auxiliar de lavanderia, 20 para ajudante de garçom, 14 para mecânico de refrigeração e 82 oportunidades para atendente de loja.

A listagem completa das vagas de emprego abertas na cidade do Rio de Janeiro pode ser consultada no site https://trabalho.prefeitura.rio/

Setrab





Na Região Metropolitana são oferecidos salários de até R$ 6.484 para a função de vidraceiro (colocador de vidros), em Jacarepaguá, e é necessário ter experiência anterior. Há também vagas com remuneração de dois a três salários mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863) para as funções de motorista carreteiro, auxiliar de almoxarifado, técnico em segurança do trabalho e serralheiro, distribuídas por bairros como Centro, Pavuna e Taquara. As oportunidades exigem diferentes níveis de escolaridade, entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, além de experiência na função.



Existem, ainda, 162 vagas, com remuneração de até dois salários mínimos, exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs), tais como colocador de asfalto, pedreiro, carpinteiro e servente de obras.



Na Região Serrana, todas as 90 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.621 a R$ 3.242), para funções como as de auxiliar geral de conservação de vias permanentes e técnico de enfermagem do trabalho.



Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 46 oportunidades, tais como analista de marketing, balconista e auxiliar de cozinha, para diferentes níveis de escolaridade.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (76,2%) e Comércio (23,8%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (35,1%) e oferece até dois salários mínimos (62,5%).



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/

VLT





As inscrições estão abertas até próximo domingo (28) e devem ser realizadas no site



O VLT Carioca oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou vale-alimentação, vale-transporte, previdência privada, entre outros benefícios. O VLT Carioca, empresa integrante da plataforma Trilhos da Motiva, está com processo seletivo aberto para uma vaga de Assistente Administrativo – Operações. A posição exige Ensino Médio completo e é desejável estar cursando Administração, Logística, Engenharia ou áreas correlatas.As inscrições estão abertas até próximo domingo (28) e devem ser realizadas no site https://motiva.gupy.io/ mediante a busca pelo nome da vaga para preenchimento do cadastro. Entre as atribuições do cargo estão o apoio e o controle de rotinas da área de Operações, assegurando o fluxo de informações.O VLT Carioca oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou vale-alimentação, vale-transporte, previdência privada, entre outros benefícios.

CIEE



O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.274 oportunidades de estágio, sendo 661 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site

No Rio de Janeiro, são 292 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (78), Artes (2), Biblioteconomia e Arquivologia (4), Biomedicina (2), Comércio Exterior (1), Comunicação (4), Construção Civil (4), Contabilidade (14), Design (2), Direito (94), Economia (1), Elétrica/Eletrônica (2), Engenharia Ambiental (2), Engenharia de Petróleo e Gás (1), Engenharia de Produção (1), Farmácia (20), FINANCEIRO (1), Gastronomia (2), Informática (14), Marketing (7), Moda (2), Nutrição (1), Pedagogia (19), Psicologia (10), Química (1), Recursos Humanos (2) e Relações Internacionais (1).

Em Barra Mansa, há 30 oportunidades em Administração (17), Arquitetura e Urbanismo (1), Biologia (1), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (2), Enfermagem (1), Engenharia de Produção (1), Informática (2), Marketing (2) e Produção Mecânica (1).

Em Resende, são 12 vagas para Comunicação (2), Engenharia de Produção (1), Marketing (1), Meio Ambiente (1), Pedagogia (4) e Veterinária (3).

Em Campos, há 159 oportunidades em Administração (7), Biblioteconomia e Arquivologia (4), Contabilidade (1), Direito (5), Educação Física (1), Informática (6), Marketing (1), Nutrição (3), Pedagogia (94), Psicologia (34) e Serviço Social (3).

Em Macaé, são 44 vagas entre as áreas de Administração (18), Comunicação (3), Contabilidade (3), Direito (1), Enfermagem (7), Engenharia de Produção (1), Letras (4), Licenciatura (1), Pedagogia (4), Produção Mecânica (1) e Recursos Humanos (1).

Em Niterói, há 25 oportunidades em Administração (10), Agropecuária (1), Arquitetura e Urbanismo (1), Biologia (1), Construção Civil (4), Contabilidade (2), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Marketing (1), Pedagogia (2) e Transportes (1).

Em Nova Friburgo, são 24 vagas em Administração (10), Biomedicina (1), Construção Civil (2), Direito (1), Educação Física (3), Farmácia (4) e Pedagogia (3).

Em Nova Iguaçu, há 14 oportunidades em Administração (5), Contabilidade (1), Design (1), Informática (1) e Pedagogia (6).

Em Duque de Caxias, são 16 vagas em Administração (5), Construção Civil (1), Educação Física (2), Elétrica/Eletrônica (1), Marketing (1) e Pedagogia (6).

Em Petrópolis, há 42 oportunidades para Administração (5), Comunicação (3), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Direito (1), Hotelaria (1), Marketing (1) e Pedagogia (28).

Em Três Rios, são três vagas para Administração (1), Farmácia (1) e Indústria (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 613 vagas.

No Rio de Janeiro, são 173 vagas para Aprendiz, 123 para Ensino Médio, seis para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica, sete para Técnico em Mecânica, três para Técnico em Saúde e uma para Técnico em Telecomunicações.

Em Barra Mansa, há 35 oportunidades para Aprendiz, cinco para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração e duas para Técnico em Elétrica/Eletrônica.

Em Resende, são oito vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio.

Em Campos, há 24 oportunidades para Aprendiz, 32 para Ensino Médio, uma para Técnico em Agropecuária, duas para Técnico em Informática e cinco para Técnico em Saúde.

Em Macaé, são 29 vagas para Aprendiz, 17 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, duas para Técnico em Elétrica/Eletrônica e uma para Técnico em Segurança.

Em Niterói, há 37 oportunidades para Aprendiz, 15 para Ensino Médio e três para Técnico em Educação.

Em Nova Friburgo, são cinco vagas para Aprendiz e 12 para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, há 12 oportunidades para Aprendiz, duas para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, são 11 vagas para Aprendiz e seis para Ensino Médio.

Em Petrópolis, há 12 oportunidades para Aprendiz e cinco para Ensino Médio.

Em Três Rios, são cinco vagas para Aprendiz e uma para Técnico em Recursos Humanos. Em Teresópolis, há apenas uma oportunidade para Aprendiz.

Mundial

O Supermercados Mundial está com 40 vagas abertas para reforçar o quadro de colaboradores em suas unidades no Rio de Janeiro e em Niterói. As oportunidades são para os cargos de fiscal de prevenção, empacotador, repositores e peixeiro, distribuídas em diferentes lojas da rede.

As funções envolvem atividades operacionais e de apoio ao funcionamento das unidades, como organização e reposição de mercadorias, atendimento ao cliente, controle e prevenção de perdas. Para algumas posições é exigido ensino fundamental completo.

A remuneração parte de R$ 1.800,00, e os colaboradores contam com benefícios como plano de saúde e odontológico, vale transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade. A empresa também oferece possibilidade de crescimento profissional.



. Também é possível se candidatar pelo

Os interessados devem enviar currículo atualizado com o nome da vaga no assunto para: curriculorh@supermercadosmundial.com.br . Também é possível se candidatar pelo Trabalhe Conosco no site