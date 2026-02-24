Relatório do Banco Mundial afirma que mesmo em países com leis de igualdade, elas impactam apenas metade dos casosAFP
Igualdade de trabalho entre homens e mulheres não existe em nenhum país, diz Banco Mundial
Apenas 4% vivem em um mercado que as condições quase se equiparam entre gêneros
