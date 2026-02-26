Unidades que estão selecionando candidatos estão as nas regiões Zona Oeste, Barra da Tijuca e Zona Sul - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 26/02/2026 08:50





A Rede Supermarket está em busca de profissionais com mais de 60 anos para preenchimento imediato de mais de 100 vagas de emprego em diversas funções e lojas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os interessados devem se inscrever pela internet. As oportunidades são voltadas para pessoas com escolaridade a partir do Ensino Fundamental incompleto e entre as funções estão: operador de caixa, açougueiro, auxiliar de perecíveis, balconista, repositor e fiscal de prevenção de perdas.

Entre as unidades que estão selecionando candidatos estão as nas regiões Zona Oeste, Barra da Tijuca e Zona Sul.