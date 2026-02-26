Provas para o concurso do Procon-RJ serão aplicadas no dia 26 de abril para todos os cargosÉrica Martin/Agência O Dia
Procon-RJ abre inscrições para concurso público com 30 vagas
Salários podem chegar a R$ 10 mil
Rede de supermercados abre mais de 100 vagas de emprego para 60+ no Rio
Oportunidade são para cargos de operador de caixa, açougueiro, auxiliar de perecíveis, balconista, repositor e fiscal de prevenção de perdas
CNU 2025: 91% dos aprovados aceitam vagas imediatas na 1ª convocação
Segunda chamada de aprovados será na próxima sexta (27)
Igualdade de trabalho entre homens e mulheres não existe em nenhum país, diz Banco Mundial
Apenas 4% vivem em um mercado que as condições quase se equiparam entre gêneros
Cursos dos Espaços da Juventude estão com 3,5 mil vagas abertas
Haverá aulas de Drone, Mídias Sociais, Informática para Negócios, Inteligência Artificial, Indústria Avançada, Robótica, Design de Games e Lógica de Programação. Inscrições vão até o dia 2 de março
Rio começa a semana com mais de 3 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes áreas, municípios e níveis de escolaridade
