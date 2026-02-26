Provas para o concurso do Procon-RJ serão aplicadas no dia 26 de abril para todos os cargos - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 26/02/2026 12:13

Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) está com inscrições abertas para um concurso público com 30 vagas imediatas para candidatos de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 10 mil. Os interessados devem se inscrever pela internet até o dia 9 de março.

O processo seletivo é para os cargos de analista de Proteção e Defesa do Consumidor, agente administrativo, agente de Proteção e Defesa do Consumidor, técnico em Informática e advogado.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 110 para nível médio e de R$ 114 para nível superior. As provas serão aplicadas no dia 26 de abril para todos os cargos.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas nas cidades de Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, Petrópolis, Macaé, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes e Angra dos Reis. Poderão ser utilizadas cidades circunvizinhas, caso haja necessidade de alocação do quantitativo de inscritos.