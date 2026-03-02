Professores da rede estadual têm até o dia 23 para solicitar a migração de carga horária - Tomaz Silva/Agência Brasil

Professores da rede estadual têm até o dia 23 para solicitar a migração de carga horáriaTomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 02/03/2026 12:31

O governo do Rio de Janeiro vai abrir inscrição para mais uma fase de migração da carga horária de 18 para 30 horas semanais dos Professores Docentes I (do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio). Ao todo, são 4.500 novas vagas para a mudança de jornada neste ano. A nova etapa terá inscrições abertas na quarta-feira, 4, e terminará no dia 23. Até o momento, quase 10 mil professores já realizaram a migração da carga horária.

O novo regime de trabalho garante remuneração compatível com a ampliação da jornada, além de mais tempo destinado ao planejamento e à formação, proporcionando melhores condições de trabalho aos docentes.

Os interessados devem se inscrever pelo site https://conexao.educacao.rj.gov.br/migracaoch

A mudança é aplicada em todas as áreas da carreira, incluindo os benefícios que serão incorporados à aposentadoria, com remuneração proporcional à nova carga horária. A migração não traz prejuízo à progressão funcional, sendo assegurada a manutenção do nível e da referência do docente, de acordo com o Plano de Carreira do Magistério. Também fica preservada a classificação do professor na unidade escolar para fins de alocação de turmas e turnos.