Além de identidade e CPF, o interessado deve levar a carteira de trabalho, o PIS e o currículo ao local - Roberto Moreyra / SMTE

Publicado 27/02/2026 11:22

O Trabalha Rio, serviço de cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), percorrerá seis bairros na primeira semana de março. A ação começa na segunda-feira (2), o atendimento será realizado na Cozinha Comunitária Carioca Esperança, Rua Campo Grande, nº 3.070, em Campo Grande, das 10h às 14h.

Na quarta-feira (4), a unidade atenderá em dois pontos: na Associação Comunitária Amigos do Barata, Rua Correia Teixeira, nº 79, em Realengo e na UNICEF, Arena Jovelina Pérola Negra s/nº, na Pavuna.

Já na quinta-feira (5), o atendimento será realizado no Conjunto Urucânia, na Rua Silton Pinheiro, nº 51, em Santa Cruz. Na sexta-feira (6), a van estará na Associação de Moradores Maré, Rua 1 s/n, no Conjunto Bento Ribeiro Dantas, Praça do Fogo, na Maré.

A equipe do programa encerrará os atendimentos em dois pontos no sábado (7): no espaço CEAC, na Comunidade Sete de Abril, na Praça Ribeirão Bonito, Rua Guerra Junqueira s/nº, em Paciência, das 9h às 13h. Mais tarder, na Igreja Presbiteriana da Piraquara, na Rua jornalista Marques Lisboa, nº 49, em Realengo, das 10h às 14.

“O mercado de trabalho continua aquecido no Rio de Janeiro e o programa Trabalha Rio, da SMTE, segue auxiliando aqueles que procuram emprego. Em geral, os três primeiros meses do ano são favoráveis às contratações, com as empresas definindo orçamentos para reforçar equipes e viabilizar o planejamento do ano. Estar com o currículo bem divulgado, atento às oportunidades e fazer uso dos serviços disponibilizados pela Prefeitura do Rio é fundamental para quem quer ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho”, comentou o subsecretário de Trabalho e Qualificação da SMTE, Charbel Zaib.

O cadastramento de currículo pode ser feito de modo online, pelo link: https://formulariosmte.vercel.app/#/ . O serviço também está disponível nos postos da Central do Cidadão, no Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997 – CIAD – Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência), em Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº) no Engenho Novo (Rua Vinte e Quatro de Maio, 931), na Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080), em Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268), em Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e na Tijuca (Rua Camaragibe, 25).

Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e os interessados devem levar a mesma documentação necessária ao atendimento na unidade volante.