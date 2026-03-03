Aulas são ministradas em 18 polos presenciais no Estado - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 03/03/2026 15:12

O Consórcio Cederj, programa público que reúne sete instituições de ensino superior no Rio de Janeiro, oferta, semestralmente, vagas para o curso de Bacharelado em Administração na modalidade semipresencial, gratuito e com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação.



O curso de Administração é coordenado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) dentro do consórcio e destaca uma formação alinhada ao contexto atual dos negócios. A proposta combina fundamentos teóricos com estudos de caso e práticas que ajudam o estudante a desenvolver visão estratégica, pensamento crítico e capacidade de gestão em diferentes contextos organizacionais.



Ao todo, a UFRRJ abre em torno de 700 vagas gratuitas para o curso, distribuídas em 18 polos presenciais pelo estado do Rio de Janeiro, entre cidades como Angra dos Reis, Cabo Frio, Macaé, Petrópolis, São Gonçalo e Saquarema, entre outras. Nesta modalidade semipresencial, as atividades são em sua maior parte online, com encontros obrigatórios nos polos para avaliação, tutoria e atividades complementares.



Os candidatos podem concorrer às vagas por duas formas: realizar a prova presencial do Vestibular Cederj ou usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) das edições mais recentes. Esse formato amplia as chances de ingresso de quem já concluiu o ensino médio e busca qualificação superior em gestão.



O curso tem duração estimada entre 8 e 10 semestres, com estágio supervisionado e trabalho de conclusão de curso (TCC) integrados à formação. Ao final, o estudante recebe o diploma de Bacharel em Administração pela UFRRJ, com validade nacional.



Especialistas e egressos costumam destacar que uma formação em Administração amplia o leque de oportunidades profissionais, preparando o estudante para atuar em empresas privadas, setor público, empreendedorismo e consultoria. O caráter semipresencial do Cederj permite flexibilidade, ideal para pessoas que trabalham ou conciliam estudos com outras responsabilidades.



A oferta reforça o papel do Cederj em democratizar o acesso ao ensino superior público no estado, somando milhares de vagas em diferentes cursos a cada processo seletivo.