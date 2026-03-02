Oportunidades de trabalho também incluem estágios e vagas exclusivas para pessoas +50 e PCDs - Ascom

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com mais de 3.164 vagas de emprego e estágio para diferentes áreas. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais.

Confira:

SMTE





As vagas são voltadas para o público em geral. Entre elas estão 15 para cozinheiro e número igual para auxiliar de cozinha, além de 10 para motorista manobreiro. Para quem não tem experiência profissional há 30 vagas para farmacêutico, 14 para mecânico I e, entre diversas oportunidades, 01 vaga para educador físico e outra para auxiliar de veterinário. As funções que apresentam o maior número de vagas, para quem tem e quem não tem experiência, são, respectivamente, a de doméstica, com 50, e a de operador de teleatendimento, com 48 postos abertos.



Para as pessoas com deficiência, os destaques ficam por conta das funções de ajudante de garçom e cumim, que dividem igualmente 40 vagas, e de auxiliar de serviços gerais e auxiliar de lavanderia, cada função com 20 vagas a serem preenchidas, além de outras dezenas de oportunidades para quem deseja trabalhar. A relação completa com as vagas de emprego abertas na cidade pode ser consultada no site https://trabalho.prefeitura.rio/

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.603 oportunidades de estágio, sendo 908 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site

No Rio de Janeiro, são 391 vagas divididas entre as áreas de Pedagogia (32), Administração (107), Arquitetura e Urbanismo (12), Artes (2), Biblioteconomia e Arquivologia (3), Biomedicina (2), Comércio Exterior (1), Comunicação (3), Construção Civil (8), Contabilidade (14), Design (14), Direito (103), Economia (1), Elétrica/Eletrônica (4), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Petróleo e Gás (1), Engenharia de Produção (2), Farmácia (37), Financeiro (1), Gastronomia (6), Hotelaria (1), Informática (12), Marketing (6), Moda (1), Nutrição (1), Produção Mecânica (1), Psicologia (9), Química (1), Recursos Humanos (1), Relações Internacionais (1), Serviço Social | Pós-graduação (2) e Telecomunicações (1).

Em Barra Mansa, há 193 oportunidades em Pedagogia (20), Administração (80), Arquitetura e Urbanismo (7), Biblioteconomia e Arquivologia (1), Comércio Exterior (1), Comunicação (12), Construção Civil (10), Contabilidade (15), Design (2), Direito (15), Economia (1), Educação Física (1), Elétrica/Eletrônica (10), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1), Financeiro (1), Indústria (2), Informática (5), Marketing (2), Produção Mecânica (1) e Recursos Humanos (4).

Em Resende, são 10 vagas em Pedagogia (2), Administração (2), Comunicação (2), Direito (1), Engenharia de Produção (2) e Marketing (1).

Em Campos, há 159 oportunidades para Pedagogia (95), Administração (8), Biblioteconomia e Arquivologia (4), Contabilidade (1), Direito (5), Educação Física (1), Informática (6), Marketing (1), Nutrição (3), Psicologia (32) e Serviço Social (3).

Em Macaé, são 36 vagas em Pedagogia (4), Administração (15), Comunicação (2), Construção Civil (1), Contabilidade (4), Direito (1), Educação Física (1), Licenciatura (1), Marketing (3), Meio Ambiente (1), Produção Mecânica (1), Química (1) e Recursos Humanos (1).

Em Niterói, há 32 oportunidades para Pedagogia (3), Administração (12), Arquitetura e Urbanismo (1), Biologia (1), Comunicação (1), Construção Civil (6), Contabilidade (2), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Gastronomia (1), Informática (1), Marketing (1) e Produção Mecânica (1).

Em Nova Friburgo, são 25 vagas nas áreas de Pedagogia (4), Administração (9), Biomedicina (1), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Direito (1), Educação Física (3) e Farmácia (4).

Em Nova Iguaçu, há 17 oportunidades para Pedagogia (6), Administração (8), Contabilidade (1), Design (1) e Direito (1).

Em Duque de Caxias, são cinco vagas em Pedagogia (1), Administração (1), Construção Civil (1), Elétrica/Eletrônica (1) e Marketing (1).

Em Petrópolis, há 38 oportunidades para Pedagogia (22), Administração (8), Comunicação (3), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (1), Hotelaria (1) e Marketing (1).

Em Três Rios, são apena duas vagas em Administração (1) e Farmácia (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 695 vagas.

No Rio de Janeiro, são 176 vagas para Aprendiz, 110 para Ensino Médio, 10 para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica, sete para Técnico em Mecânica, três para Técnico em Saúde e duas para Técnico em Segurança.

Em Barra Mansa, há 35 oportunidades para Aprendiz, 69 para Ensino Médio, uma para Técnico em Turismo, 17 para Técnico em Administração, uma para Técnico em Construção Civil, seis para Técnico em Elétrica/Eletrônica, uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Saúde e duas para Técnico em Segurança.

Em Resende, são cinco vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

Em Campos, há 20 oportunidades para Aprendiz, 30 para Ensino Médio, uma para Técnico em Agropecuária, duas para Técnico em Informática e cinco para Técnico em Saúde.

Em Macaé, são 22 vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, duas para Técnico em Elétrica/Eletrônica e uma para Técnico em Segurança.

Em Niterói, há 46 oportunidades para Aprendiz, 15 para Ensino Médio, três para Técnico em Educação e uma para Técnico em Saúde.

Em Nova Friburgo, são oito vagas para Aprendiz e 13 para Ensino Médio. Já em Nova Iguaçu, há 12 oportunidades para Aprendiz, 10 para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, são duas vagas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio e uma para Técnico em Mecânica.

Em Petrópolis, há 21 oportunidades para Aprendiz e sete para Ensino Médio.

Em Três Rios, são seis vagas para Aprendiz e uma para Técnico em Recursos Humanos. Em Teresópolis, há apenas duas oportunidades para Aprendiz.

Fundação Mudes





As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (68), ciências contábeis (17) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 25 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 10 no total e também 14 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 47 vagas. Sendo técnico em administração (18) e técnico em eletrônica (3). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 18 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (2), ensino médio (8) e superior (8).

As vagas para contratação CLT somam 18 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (2), ensino médio (8) e superior (8).

Rede Incluir



O Instituto Rede Incluir realizará, em Campo Grande, na zona oeste, o "Circuito Dia D", iniciativa que disponibilizará mais de 400 vagas exclusivas, além de atendimento previdenciário do INSS e orientação jurídica trabalhista gratuita por meio do NAJIN (Núcleo de Atendimento Jurídico Rede Incluir). O evento acontecerá no Centro Esportivo Miécimo da Silva, na Rua Olinda Ellis, 470.

Para participar é necessário levar currículo atualizado e laudo médico comprobatório da deficiência. Além da intermediação de vagas, o público contará com: Atendimento previdenciário do INSS, esclarecimentos sobre benefícios e reabilitação profissional; Atendimento jurídico trabalhista exclusivo pelo NAJIN, voltado à orientação sobre direitos e inclusão formal no mercado. A proposta é garantir que o acesso ao emprego esteja acompanhado de informação e segurança jurídica.

Prezunic

A rede de supermercados Prezunic oferece cerca de 60 vagas de emprego para pessoas a partir de 50 anos durante o 1º Feirão do Projeto Empregabilidade 50+. O evento acontece nesta terça-feira (3), a partir das 7h, na quadra da Portela, na Rua Clara Nunes, 81, Madureira.

As vagas são para Fiscal de Prevenção de Perdas e Operador de Supermercado. Durante o Feirão, profissionais do Prezunic estarão à disposição para cadastrar os candidatos e prestar informações. Os candidatos devem levar RG, CPF, Carteira de Trabalho, currículo e caneta. Também haverá formação de cadastro para o banco de talentos.

Entre os requisitos para concorrer a uma das vagas durante o Feirão, além de mais de 50 anos, é preciso ter concluído o Ensino Médio, disponibilidade de horário e vivência na área, no caso de Fiscal de Prevenção de Perdas.