Publicado 03/03/2026 13:08

A Secretaria Especial de Cidadania e Família do Município do Rio de Janeiro (Secid) está com inscrições abertas, até 8 de março, para seleção de 1.500 jovens moradores de comunidades de Santa Cruz, Irajá e Penha, com idades entre 15 e 18 anos, participarem do projeto Atitude Cidadã.



A iniciativa irá promover oficinas para adolescentes em vulnerabilidade social moradores de favelas e áreas periféricas. Serão oferecidas 500 vagas por cada região, e o foco abrange cultura, economia criativa, projetos de vida e ações de cidadania.



Para viabilizar o deslocamento para as oficinas, cada participante receberá uma bolsa de R$ 350 por mês. O objetivo é que, ao final de quatro meses, o jovem ganhe autonomia para fazer a autogestão de seu crescimento pessoal e profissional.



O Atitude Cidadã integra o programa Cidadania Carioca da Prefeitura do Rio, que desenvolve projetos, de forma integrada com outras políticas públicas, para a conscientização dos pilares da cidadania e das regras básicas para o convívio em sociedade.



As inscrições são realizadas pelo site www.projetoatitudecidada.com.br. É preciso se cadastrar e preencher um formulário com dados pessoais e escolares do candidato e do responsável, no caso de menores de idade. O candidato precisa ainda responder perguntas sobre motivações para participar do projeto e ser selecionado. Todas as informações serão levadas em conta para a seleção. Os selecionados serão comunicados por email no dia 11 de março e irão iniciar as atividades no mesmo mês.



Para o segundo semestre de 2026, está prevista a abertura de novas 1.500 vagas. Outras 2 mil vagas devem ser oferecidas em 2027, totalizando 5 mil jovens beneficiados.



“O objetivo é fazer com que os jovens enxerguem caminhos de vida que ampliem suas perspectivas e oportunidades. Com isso, consigam construir um futuro com mais possibilidades e protagonismo” explica o secretário Municipal de Cidadania e Família do Rio de Janeiro, Otoni de Paula Filho.



Critérios

Serão selecionados jovens que cumprirem todos os requisitos como ter entre 15 e 18 anos, estar matriculado na rede de ensino/escola, com família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), residir nos locais atendidos pelo Projeto e responder sobre a motivação para participação.



Além disso, o jovem precisará apresentar perfil compatível com o objetivo e as atividades do projeto social, demonstrando potencial de engajamento. A seleção será feita por uma equipe multidisciplinar de servidores da Secid.



O pagamento mensal da bolsa de R$ 350 ficará condicionado ao cumprimento de todos os requisitos estipulados na inscrição. Caso haja descumprimento de alguma obrigação, o pagamento será suspenso e o aluno contactado para regularizar a situação.



Comunidades atendidas



O Polo Santa Cruz está localizado na rua Felipe Cardoso 540 e atenderá as seguintes comunidades: Saquaçu, Renascer, Bairro Barro Vermelho, Jardim Coqueiral, Beco do Coqueiral, Beco do Brizola, Conjunto Antares (Rua Cybber Porto de Mendonça), Pantanal, Vila Verde, Rua Vídeo, Rollas, Três Pontes, Divinéia, Roberto Morena, Nova Brasília, Comunidade Jardim Paulista, São Gomário, Nova Jersei, Colorado, 1º de Abril, 1º de Abril - Gouveia, Rua 66 (Cesarão).



O Polo Irajá fica na rua Hannibal Porto, 450 e compreende as comunidades de Acari; Parmalat; Amarelinho; Parque Colúmbia; Para Pedro.



Já o Polo Penha, com sede na Avenida Brás de Pina, 150, segundo andar, stá aberto a todas as comunidades do bairro.

