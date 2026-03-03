Posições reforçam as equipes responsáveis pela operação e manutenção da via expresssDivulgação/ Lamsa
As posições reforçam as equipes responsáveis pela operação e manutenção da via expressa, contribuindo para a qualidade dos serviços prestados aos usuários.
- Auxiliar de Conservação e Manutenção (8 vagas – período noturno)
Os profissionais atuarão em atividades de conservação da via expressa, incluindo limpeza, pequenos reparos em pavimentação, drenagem e sinalização, utilizando ferramentas básicas e seguindo normas de segurança, meio ambiente e qualidade. O salário é de R$ 1.638 + 40% de insalubridade.
Os requisitos necessários são: Ensino fundamental completo; experiência em manutenção, conservação, limpeza ou jardinagem será diferencial; disponibilidade para atuação noturna (escala 5x2 – de segunda a sexta-feira).
- Operador de Pedágio (1 vaga – afirmativa para PCD)
Responsável pelo atendimento aos usuários, arrecadação de tarifas, controle de caixa em sistema próprio, apoio às pistas automáticas e distribuição de materiais informativos. O salário é de R$ 1.615.
Os requisitos necessários são: Ensino médio completo; desejável experiência com atendimento ao público ou operação de caixa; disponibilidade para atuar nos turnos de 10h às 19h ou de 15h às 00h (escala 6x2).
- Técnico de Manutenção (1 vaga)
Atuação em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e sistemas, realizando testes, ajustes, instalação e reparos nas áreas elétrica, mecânica e hidráulica. O salário é de R$ 3.557
Os requisitos necessários são: Ensino médio completo; curso técnico em elétrica, mecânica ou áreas afins, com CFT ativo; experiência em manutenção de equipamentos; disponibilidade de horário (escala 2x2).
Benefícios
- Vale-transporte;
- Vale alimentação ou refeição (Alelo) no valor de R$ 973,82;
- Assistência médica e odontológica (Amil), extensiva a dependentes;
Wellhub (Gympass);
- Seguro de vida;
- Auxílio-creche;
- Participação nos Lucros ou Resultados (PLR).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.