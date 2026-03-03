Interessados nas vagas de emprego devem comparecer com documentos e currículo atualizado - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 03/03/2026 17:32

O governo Rio de Janeiro realiza nesta semana novas edições do Conexão Trabalho, iniciativa da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) que leva vagas de emprego e serviços essenciais de cidadania para mais perto da população fluminense. Nesta quarta-feira, 4, o programa estará no município de Cantagalo, na Região Serrana. Em seguida, irá a Nova Friburgo, e aos bairros da Posse e Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu.



Além de vagas de emprego em diversas empresas e orientação profissional, as ações do Conexão Trabalho incluem agendamento no Detran para emissão da carteira de identidade, isenção para emissão de documentos pela Fundação Leão XIII, vagas de estágio e oportunidades de jovem aprendiz ofertadas pelo Centro Integrado Empresa Escola (CIEE). Senhas serão distribuídas das 9h às 11h.



A secretaria orienta que os interessados compareçam com documentos pessoais e currículo atualizado. Confira a programação do Coexão Trabalho nesta semana:



- quarta-feira, 4: Cantagalo;

- quinta-feira, 5: Nova Friburgo;

- sexta-feira, 6: bairro da Posse, Nova Iguaçu;

- sábado, 7: Jardim Nova Era, Nova Iguaçu.