Como funciona o GameCraft A Naturgy acaba de firmar parceria com o GameCraft Japeri, projeto educacional gratuito desenvolvido pela Federação de Esportes Eletrônicos do Estado do Rio de Janeiro (Ferjee). As matrículas para todos os cursos estão abertas por meio do formulário GameCraft e são totalmente gratuitas. Para a concluir o processo, é necessária a apresentação da documentação presencialmente na unidade, localizada na Estrada Ari Schiavo, 992/2º andar, Vila Santa Amélia, Japeri.Serão abertas três novas turmas de Informática Básica e duas Terceira Idade Digital, totalizando 90 alunos. O projeto oferece capacitação nas modalidades Desenvolvimento de Jogos, Counter-Strike 2, Minecraft, Free Fire, Informática Básica e Terceira Idade Digital.Em dois anos de funcionamento, o GameCraft Japeri já formou mais de 400 alunos, impactando diretamente a vida de crianças e adolescentes ao promover o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, o letramento digital e a preparação para as profissões do futuro.

As aulas acontecem duas vezes por semana, com duração de duas horas por dia. Cada encontro é dividido em:



- uma hora de inglês, essencial para quem deseja se conectar com o universo global dos games e da tecnologia.



- uma hora dedicada à modalidade escolhida pelo aluno, entre as opções: Free Fire, Counter-Strike, Minecraft ou desenvolvimento de jogos.



O projeto conta com uma estrutura pedagógica completa, incluindo professores especializados, monitores de apoio e uma psicopedagoga. O GameCraft Japeri também oferece aos alunos experiências práticas e enriquecedoras, como palestras, campeonatos, visitas a eventos do setor e contato com profissionais do mercado de eSports.