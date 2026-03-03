O projeto GameCraft Japeri já formou mais de 400 alunosFreepik
Serão abertas três novas turmas de Informática Básica e duas Terceira Idade Digital, totalizando 90 alunos. O projeto oferece capacitação nas modalidades Desenvolvimento de Jogos, Counter-Strike 2, Minecraft, Free Fire, Informática Básica e Terceira Idade Digital.
Em dois anos de funcionamento, o GameCraft Japeri já formou mais de 400 alunos, impactando diretamente a vida de crianças e adolescentes ao promover o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, o letramento digital e a preparação para as profissões do futuro.
Como funciona o GameCraft
- uma hora de inglês, essencial para quem deseja se conectar com o universo global dos games e da tecnologia.
- uma hora dedicada à modalidade escolhida pelo aluno, entre as opções: Free Fire, Counter-Strike, Minecraft ou desenvolvimento de jogos.
O projeto conta com uma estrutura pedagógica completa, incluindo professores especializados, monitores de apoio e uma psicopedagoga. O GameCraft Japeri também oferece aos alunos experiências práticas e enriquecedoras, como palestras, campeonatos, visitas a eventos do setor e contato com profissionais do mercado de eSports.
