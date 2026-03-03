Inscrições no programa do Sebrae Rio vão até a próxima segunda-feiraDivulgação
Sebrae Rio abre inscrições para programa gratuito de capacitação do Terceiro Setor
Serão selecionadas 80 instituições que atuam com inclusão produtiva e geração de renda em comunidades da Região Metropolitana
