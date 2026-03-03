Inscrições no programa do Sebrae Rio vão até a próxima segunda-feira - Divulgação

Inscrições no programa do Sebrae Rio vão até a próxima segunda-feiraDivulgação

Publicado 03/03/2026 15:58

Para melhorar a gestão e a ampliar o impacto social de instituições que trabalham em comunidades da Região Metropolitana, o Sebrae Rio criou o programa Conexão Terceiro Setor. Neste ano, o número de organizações que serão selecionadas para as capacitações gratuitas passou de 60 para 80 e o foco é naquelas que atuam com inclusão produtiva e geração de renda. As inscrições podem ser feitas por associações, fundações ou organizações religiosas sem fins lucrativos até segunda-feira, 9, de forma gratuita.

O programa Conexão tem duas etapas. Na primeira, as instituições selecionadas participam de 24 horas de oficinas com ênfase na gestão, incluindo temas como elaboração de projetos, captação de recursos e planejamento estratégico. As 20 organizações mais bem avaliadas vão para a segunda fase, onde o Sebrae oferta soluções para os seus beneficiários, com temas como: habilidades comportamentais, educação financeira, precificação e modelagem de negócios.

“A ideia é fortalecer essas organizações que são fundamentais para o empreendedorismo, a geração de renda e a inclusão social nas comunidades”, afirma o diretor de desenvolvimento Sergio Malta.