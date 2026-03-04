A Fundação Cecierj está com inscrições abertas até o dia 15 para o curso gratuito de extensão em Educação Especial e Inclusiva. A iniciativa oferece 1.500 vagas e tem como público-alvo professores que atuam na educação básica que desejam se aprofundar em estratégias pedagógicas voltadas à inclusão escolar de alunos com deficiência e necessidades educacionais específicas.
O curso, que tem início previsto para o próximo dia 18, busca promover a reflexão sobre aspectos fundamentais da inclusão no ambiente escolar, capacitando os participantes a desenvolver práticas de ensino mais acessíveis e acolhedoras.
Modalidade flexível com suporte pedagógico
Oferecido na modalidade a distância, o curso permite que os cursistas organizem os estudos de acordo com a própria rotina. O ambiente virtual disponibiliza atividades de leitura, vídeos e tarefas avaliativas, liberadas semanalmente às terças-feiras. A proposta exige dedicação e cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma.
Para garantir um acompanhamento mais próximo, estão previstos quatro encontros síncronos ao longo do ano, momentos em que os participantes poderão interagir com mediadores e esclarecer dúvidas sobre o conteúdo e as atividades.
Ao fim do percurso, os cursistas deverão elaborar um trabalho individual no formato de relato de experiência, compartilhando práticas exitosas vivenciadas no campo da educação especial e inclusiva. A apresentação presencial é obrigatória para a obtenção do certificado.
A certificação será concedida em duas modalidades: Aperfeiçoamento em Educação Especial e Inclusiva, para cursistas com nível superior, e Qualificação em Educação Especial e Inclusiva, para aqueles que não possuem graduação.
Conteúdo programático
O curso aborda temas como políticas públicas e legislação para a Educação Inclusiva, acessibilidade, diferenciação e flexibilização curricular, tecnologia assistiva e comunicação alternativa. Também oferece estratégias específicas para inclusão de alunos com deficiências (visual, auditiva, intelectual, física), Transtorno do Espectro Autista (TEA), altas habilidades/superdotação e transtornos de aprendizagem.
Os interessados devem se inscrever exclusivamente no site de extensão da Fundação Cecierj. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 18 de março, data que também marca o início das aulas. É fundamental acompanhar o calendário divulgado no site, pois as datas podem ser ajustadas pela coordenação do curso. O acesso à sala de aula virtual será liberado apenas a partir do início do período letivo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.