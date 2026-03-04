Aulas do curso de extensão da Fundação Cecierj começam no dia 18 - Divulgação

Aulas do curso de extensão da Fundação Cecierj começam no dia 18Divulgação

Publicado 04/03/2026 17:43

A Fundação Cecierj está com inscrições abertas até o dia 15 para o curso gratuito de extensão em Educação Especial e Inclusiva. A iniciativa oferece 1.500 vagas e tem como público-alvo professores que atuam na educação básica que desejam se aprofundar em estratégias pedagógicas voltadas à inclusão escolar de alunos com deficiência e necessidades educacionais específicas.

O curso, que tem início previsto para o próximo dia 18, busca promover a reflexão sobre aspectos fundamentais da inclusão no ambiente escolar, capacitando os participantes a desenvolver práticas de ensino mais acessíveis e acolhedoras.

Modalidade flexível com suporte pedagógico

Oferecido na modalidade a distância, o curso permite que os cursistas organizem os estudos de acordo com a própria rotina. O ambiente virtual disponibiliza atividades de leitura, vídeos e tarefas avaliativas, liberadas semanalmente às terças-feiras. A proposta exige dedicação e cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma.

Para garantir um acompanhamento mais próximo, estão previstos quatro encontros síncronos ao longo do ano, momentos em que os participantes poderão interagir com mediadores e esclarecer dúvidas sobre o conteúdo e as atividades.

Ao fim do percurso, os cursistas deverão elaborar um trabalho individual no formato de relato de experiência, compartilhando práticas exitosas vivenciadas no campo da educação especial e inclusiva. A apresentação presencial é obrigatória para a obtenção do certificado.

A certificação será concedida em duas modalidades: Aperfeiçoamento em Educação Especial e Inclusiva, para cursistas com nível superior, e Qualificação em Educação Especial e Inclusiva, para aqueles que não possuem graduação.

Conteúdo programático

O curso aborda temas como políticas públicas e legislação para a Educação Inclusiva, acessibilidade, diferenciação e flexibilização curricular, tecnologia assistiva e comunicação alternativa. Também oferece estratégias específicas para inclusão de alunos com deficiências (visual, auditiva, intelectual, física), Transtorno do Espectro Autista (TEA), altas habilidades/superdotação e transtornos de aprendizagem.