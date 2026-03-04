As inscrições para o programa de trainee da Obramax vão até o dia 13Reprodução
O programa busca pessoas proativas, com disposição para aprender e enfrentar desafios, interesse genuíno pelo setor de construção e desejo de obter uma trajetória de sucesso na empresa. Pensamento analítico e a disponibilidade para mudanças em território nacional são requisitos importantes. O processo seletivo acolhe candidatos com ou sem experiência profissional prévia.
Além da remuneração, os trainees selecionados contarão com um pacote de benefícios abrangente. Entre eles, os convênios médico e odontológico, vale-transporte, restaurante no local de trabalho, seguro de vida, cestas básicas e de Natal, acesso à plataforma WellHub e auxílio mudança para os que precisarem de relocação. Um diferencial é o programa All Adeo, que anualmente concede ações gratuitas a todos os colaboradores com base nos resultados e no valor gerado ao negócio. Os trainees trabalharão no setor comercial, com atuação direta nos pontos de venda e no atendimento ao cliente.
Os ionteressados devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial do programa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.