Publicado 04/03/2026 14:36

A Obramax, atacarejo de materiais de construção, abriu as inscrições para o seu programa de trainee 2026. A iniciativa, que visa recrutar e desenvolver jovens talentos formados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2025, oferece remuneração inicial de R$ 5 mil e plano de carreira. As inscrições estão abertas até o dia 13.



O programa busca pessoas proativas, com disposição para aprender e enfrentar desafios, interesse genuíno pelo setor de construção e desejo de obter uma trajetória de sucesso na empresa. Pensamento analítico e a disponibilidade para mudanças em território nacional são requisitos importantes. O processo seletivo acolhe candidatos com ou sem experiência profissional prévia.





Além da remuneração, os trainees selecionados contarão com um pacote de benefícios abrangente. Entre eles, os convênios médico e odontológico, vale-transporte, restaurante no local de trabalho, seguro de vida, cestas básicas e de Natal, acesso à plataforma WellHub e auxílio mudança para os que precisarem de relocação. Um diferencial é o programa All Adeo, que anualmente concede ações gratuitas a todos os colaboradores com base nos resultados e no valor gerado ao negócio. Os trainees trabalharão no setor comercial, com atuação direta nos pontos de venda e no atendimento ao cliente.



Os ionteressados devem se inscrever exclusivamente pelo

A trilha do programa de trainee será composta por diversas etapas eliminatórias e classificatórias, desenhadas para identificar os perfis mais alinhados à cultura e aos desafios da companhia. Incluem testes online, pré-entrevistas, dinâmicas presenciais, teste comportamental, painel com gestores e um bate-papo final com o CEO.Além da remuneração, os trainees selecionados contarão com um pacote de benefícios abrangente. Entre eles, os convênios médico e odontológico, vale-transporte, restaurante no local de trabalho, seguro de vida, cestas básicas e de Natal, acesso à plataforma WellHub e auxílio mudança para os que precisarem de relocação. Um diferencial é o programa All Adeo, que anualmente concede ações gratuitas a todos os colaboradores com base nos resultados e no valor gerado ao negócio. Os trainees trabalharão no setor comercial, com atuação direta nos pontos de venda e no atendimento ao cliente.Os ionteressados devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial do programa



