Cursos gratuitos de curta e média duração oferecem capacitação em cozinha brasileiraDivulgação/ Douglas Dobby

Publicado 04/03/2026 09:14

A Ação da Cidadania está com inscrições abertas para novas turmas da Escola de Gastronomia Social. Ao todo, são 60 vagas gratuitas em cursos presenciais de média e curta duração na área de alimentação. Os interessados devem se candidatar pela internet até o dia 15 de março. As aulas acontecem a partir de abril, na sede da organização, em Gamboa, região portuária do Rio.

Podem se inscrever pessoas com 18 anos ou mais interessadas em atuar na área da gastronomia, incluindo refugiados com documentação civil regularizada. Não é necessário ter experiência prévia em cozinha. O processo seletivo considera o perfil socioeconômico das candidaturas, o interesse nas temáticas e a disponibilidade para participação nas aulas presenciais.

"A história da Ação da Cidadania está ligada ao enfrentamento da fome no Brasil. Ao longo dos anos, compreendemos que garantir acesso à alimentação é essencial, mas criar oportunidades de renda e autonomia é igualmente decisivo. A partir desse entendimento, criamos no ano passado a Escola de Gastronomia Social: um espaço que une capacitação técnica à valorização dos saberes alimentares populares, preservando e celebrando a cultura que alimenta o Brasil, ao mesmo tempo em que abre caminhos para trajetórias profissionais mais estáveis e sustentáveis", afirma Rodrigo Afonso, diretor-executivo da organização.

Ao todos, serão ofertadas 40 vagas para o curso de média duração Formação em Cozinha Brasileira, distribuídas em duas turmas de 20 alunos cada, e 20 vagas para o curso de curta duração Gastronomia Popular: Conceitos e Práticas para Negócios de Alimentação.

Durante o período de formação, os participantes receberão auxílio-alimentação e transporte, garantindo condições de permanência e dedicação às atividades propostas.

Segundo a organização, os cursos de média duração possuem carga horária mínima de 180h e são estruturados para introduzir, desenvolver e aprofundar competências técnicas em culturas alimentares e cozinha brasileira, integrando saberes tradicionais e técnicas contemporâneas da gastronomia, ampliando conhecimentos sobre ingredientes e preparos das culinárias regionais, além de abordar fluxos e rotinas da operação logística em cozinhas profissionais.

A formação prepara os estudantes para atuação em restaurantes, bares, buffets, serviços de catering, hotéis e demais empreendimentos do setor de alimentação.

Já os de curta duração possuem carga horária mínima de 30h e caracterizam-se como formações livres, temáticas e de rápida execução, voltadas ao aprimoramento de competências específicas.

O curso Gastronomia Popular: Conceitos e Práticas para Negócios de Alimentação aborda a gastronomia popular como patrimônio cultural e estratégia de geração de renda, integrando conceitos de gestão, organização produtiva e técnicas da cozinha brasileira aplicadas a empreendimentos como comida de rua, eventos, catering, micro e pequenos negócios, food trucks e serviços de delivery.

As aulas práticas serão realizadas no recém-inaugurado Laboratório de Práticas Alimentares, espaço equipado com infraestrutura alinhada às principais escolas de gastronomia do país. O ambiente reúne equipamentos modernos utilizados no Brasil e no exterior, além de estruturas que valorizam técnicas tradicionais da cozinha brasileira, como fogão a lenha e churrasqueira, integrando tecnologia e tradição em um mesmo espaço de aprendizagem.

"A Escola de Gastronomia Social fortalece o nosso compromisso de combater a fome e garantir caminhos concretos de geração de renda e autonomia de forma estrutural, valorizando cultura alimentar, território, ancestralidade e inclusão produtiva. É investir em formação, trabalho e dignidade", disse Jeniffer Barboza, diretora de Projetos da Ação da Cidadania.