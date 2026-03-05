Parte do evento acontece no Centro de Tecnologia da UFRJ - Divulgação/ UFRJ

Publicado 05/03/2026 09:21

Rio - A Feira de Carreira da Politécnica-UFRJ oferecerá mais de 4 mil vagas de estágio, trainee e emprego para o Estado do Rio de Janeiro. A 17ª edição do evento está marcada para os dias 10, 11 e 12 e os interessados podem se inscrever pela internet

A ação será realizado em formato híbrido, com atividades presenciais no Centro de Tecnologia da UFRJ e programação on-line.

Com o tema "Tecnologias Emergentes: Inovações Estratégicas para Gestão de Ativos e Sustentabilidade", a evento propõe um debate alinhado aos desafios contemporâneos do mercado e da sociedade. O foco estará no papel das tecnologias emergentes — como Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem, impressão 3D e materiais avançados — como ferramentas estratégicas para otimizar recursos, reduzir impactos ambientais, aprimorar a gestão de ativos e promover soluções mais eficientes para problemas complexos.



A programação contará com palestras, oficinas, rodas de conversa e mentorias on- line, além da tradicional visita aos estandes das empresas participantes, onde os estudantes poderão conhecer processos seletivos, tirar dúvidas e interagir diretamente com profissionais do mercado.

O evento também abre espaço para a apresentação de projetos empreendedores desenvolvidos por iniciativas estudantis, como equipes de competição, grupos, laboratórios, além de projetos de professores e técnicos administrativos da Escola Politécnica.

"Essa edição da Feira de Carreira convida os participantes a refletirem sobre como as tecnologias emergentes podem ser aplicadas de forma estratégica na gestão de ativos e no avanço da sustentabilidade. São inovações que já impactam diretamente o mercado e a educação, oferecendo novas possibilidades para enfrentar desafios ambientais e sociais, ao mesmo tempo em que ampliam a eficiência e a competitividade das organizações", destaca Alice Ferruccio, diretora adjunta de Carreira e Empreendedorismo da Politécnica-UFRJ e coordenadora do evento.



Entre as patrocinadoras estão empresas como a Transpetro (patrocinadora master), Usiminas, Ternium, Banco BOCOM BBM, Iconic, Enter, EY, Visagio, Vale, Grupo Globo, Grupo Casais, Itaú Unibanco, Bahia Asset Management, ABS Quality Evaluations e Rede D'Or São Luiz; como agentes integradores participam Nube, Super Estágios e Fundação Mudes; a esteira de inovação reúne Incubadora Inyaga, Incubadora da Coppe, Inova UFRJ, Inova Poli, Parque Tecnológico da UFRJ, Fluxo Consultoria, Labgn2 e Gestore; o apoio institucional é de Sebrae, CREA e Clube de Engenharia; e, entre os apoiadores, estão Moleka, Red Bull e Santos Churrasqueiro, que contribuem para a realização da iniciativa.

Serviço

- Dias: 10 a 12 de março de 2026

- Local: Centro de Tecnologia da UFRJ (Av. Athos da Silveira Ramos, 149, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro (RJ) e também de forma on-line.

