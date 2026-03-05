Cursos oferecidos pela Obramax são gratuitos e fornecem certificado de conclusãoDivulgação
No Rio de Janeiro, a programação de março contempla formações voltadas à prática diária de quem atua na obra, com conteúdo sobre instalação de telhas de fibrocimento: fixação, ventilação e desempenho; instalação de quadros elétricos; instalação de interruptores e tomadas; instalações hidráulicas; aplicação profissional de cimento queimado; treinamento técnico em esquadrias: vedação e aplicação de selantes, PU e espuma expansiva; além de preparação avançada de superfícies para pintura profissional. As aulas acontecem nas lojas Obramax Benfica, Jacarepaguá, Mesquita, Duque de Caxias, Guadalupe e Niterói-Manilha.
Além das atividades presenciais, profissionais fluminenses também podem participar dos cursos on-line da “Série Portas e Janelas”, com aulas sobre instalação de kit porta drywall: montagem, fixação e acabamentos; e acabamentos avançados: instalação de piso/porcelanato com quinas em 45°.
Confira a programação de cursos:
Sábado, 7, das 9h às 14h
- Jacarepaguá: Instalação de Quadros Elétricos;
- Mesquita: Instalação de Interruptores e Tomadas;
– Duque de Caxias: Treinamento Técnico em Esquadrias: Vedação e Aplicação de Selantes, PU e Espuma Expansiva;
– Niterói-Manilha: Instalações Hidráulicas.
Dia 21, das 9h às 14h
– Jacarepaguá: Esquadrias: Vedação e Aplicação de Selantes, PU e espuma Expansiva;
– Guadalupe: Preparação Avançada de Superfícies para Pintura Profissional
Cursos on-line
Dia 18, das 18h às 19h
Dia 25, das 18h às 19h
