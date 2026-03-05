Cursos oferecidos pela Obramax são gratuitos e fornecem certificado de conclusão - Divulgação

Publicado 05/03/2026 15:46

Em um cenário em que a construção civil segue enfrentando escassez de mão de obra qualificada e demanda crescente por profissionais preparados, investir em capacitação tornou-se prioridade para quem deseja ampliar oportunidades e fortalecer a renda ao longo do ano. Diante disso, a Obramax — atacarejo de materiais de construção — dá continuidade à programação da Academia de Profissionais em março, disponibilizando 1.480 vagas gratuitas no Rio de Janeiro, entre turmas presenciais nas seis unidades fluminenses e cursos on-line abertos ao público de todo o Brasil.



No Rio de Janeiro, a programação de março contempla formações voltadas à prática diária de quem atua na obra, com conteúdo sobre instalação de telhas de fibrocimento: fixação, ventilação e desempenho; instalação de quadros elétricos; instalação de interruptores e tomadas; instalações hidráulicas; aplicação profissional de cimento queimado; treinamento técnico em esquadrias: vedação e aplicação de selantes, PU e espuma expansiva; além de preparação avançada de superfícies para pintura profissional. As aulas acontecem nas lojas Obramax Benfica, Jacarepaguá, Mesquita, Duque de Caxias, Guadalupe e Niterói-Manilha.



Além das atividades presenciais, profissionais fluminenses também podem participar dos cursos on-line da “Série Portas e Janelas”, com aulas sobre instalação de kit porta drywall: montagem, fixação e acabamentos; e acabamentos avançados: instalação de piso/porcelanato com quinas em 45°.





Confira a programação de cursos:

Aulas presenciais



Sábado, 7, das 9h às 14h

- Benfica: Instalação de Telhas de Fibrocimento: Fixação, Ventilação e Desempenho;



- Jacarepaguá: Instalação de Quadros Elétricos;



- Mesquita: Instalação de Interruptores e Tomadas;



– Duque de Caxias: Treinamento Técnico em Esquadrias: Vedação e Aplicação de Selantes, PU e Espuma Expansiva;



– Niterói-Manilha: Instalações Hidráulicas.



Dia 21, das 9h às 14h

– Benfica: Aplicação Profissional de Cimento Queimado;



– Jacarepaguá: Esquadrias: Vedação e Aplicação de Selantes, PU e espuma Expansiva;



– Guadalupe: Preparação Avançada de Superfícies para Pintura Profissional



Cursos on-line



Dia 18, das 18h às 19h

– Série Portas e Janelas: Instalação de Kit Porta Drywall: Montagem, Fixação e Acabamentos



Dia 25, das 18h às 19h

– Série Portas e Janelas: Acabamentos Avançados: Instalação de Piso/Porcelanato com Quinas em 45°

