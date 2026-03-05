Selecionados trabalharão em filiais do Prezunic no Rio e na Região Metropolitana - Divulgação

Publicado 05/03/2026 14:45

A rede de supermercados Prezunic realiza um mutirão de empregos na próxima terça-feira, 10, com 200 vagas no Rio de Janeiro. O processo seletivo acontece a partir das 9h na Rua Uranos, 1.293, em Olaria, Zona Norte carioca. Para se candidatar, é preciso ter o Ensino Médio completo.

Durante a ação, serão distribuídas 400 senhas para atendimento. As oportunidades são para Operador de Perecíveis, Fiscal de Prevenção de Perdas, Motorista de Caminhão, Padeiro e Açougueiro, com vagas disponíveis no Centro de Distribuição, localizado no bairro Penha Circular, e em todas as lojas da rede, distribuídas pela capital e zonas Norte, Sudoeste e Oeste do Rio e Região Metropolitana.

Os interessados devem comparecer ao local levando RG, CPF e Carteira de Trabalho, que pode ser apresentada na versão física ou digital. Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, alimentação no local de trabalho, seguro de vida, participação nos lucros, convênios educacionais e desconto em compras nas lojas da rede, além de oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional.

