Selecionados para o programa de estágio terão um plano de desenvolvimento de carreiraInternet/Reprodução

Publicado 05/03/2026 16:14

A Brava Energia, companhias independentes de óleo e gás do país, está com inscrições abertas para o seu programa de estágio Acelera 2026 no Rio de Janeiro. Os selecionados terão um plano de desenvolvimento de carreira que contará com workshops, conversas com o RH, avaliação de desempenho e elaboração de um projeto final.



Para se inscrever no programa de estágio é preciso estar cursando Engenharias, Geologia, Geofísica, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Design, Comunicação, Psicologia, ou áreas correlatas, além de ter previsão de formação entre maio e dezembro de 2027. O processo seletivo contemplará fases com teste on-line, dinâmicas em grupo e entrevista técnica. Os alunos receberão uma Bolsa Estágio e benefícios, como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição, cartão flexível, cesta de natal, desconto em

academia e auxílio transporte.