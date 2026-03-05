Selecionados para o programa de estágio terão um plano de desenvolvimento de carreiraInternet/Reprodução
academia e auxílio transporte.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Selecionados para o programa de estágio terão um plano de desenvolvimento de carreiraInternet/Reprodução
Companhia do setor de óleo e gás recebe inscrições para programa de estágio
Interessados podem se candidatar até o dia 13
Empresa oferece mais de 1,4 mil vagas gratuitas em cursos de formação profissional
Capacitações presenciais acontecem em Benfica, Jacarepaguá, Guadalupe, Mesquita, Duque de Caxias e Niterói
Rede de supermercados realiza mutirão de empregos com 200 vagas
Ação acontece na próxima terça-feira, com distribuição de 400 senhas
Feira vai oferecer mais de 4 mil vagas de estágio, trainee e emprego
Evento será realizado em formato híbrido, com atividades presenciais no Centro de Tecnologia da UFRJ e programação on-line
Banco recebe inscrições em programa de formação comercial para pessoas com deficiência
Iniciativa combina bolsas de certificação CPA, treinamentos e imersão nas frentes de negócio
Fundação Cecierj abre inscrições para curso gratuito de aperfeiçoamento em Educação Especial
São 1.500 vagas para aulas na modalidade a distância
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.