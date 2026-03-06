Interessados devem se candidatar no site do processo seletivo do Werner CoiffeurDivulgação

O Werner Coiffeur, redes de salões de beleza, está com 117 vagas de emprego abertas para diferentes áreas e níveis de atuação. As oportunidades são destinadas a profissionais de beleza, atendimento e operação. Entre os cargos disponíveis estão manicure (56), cabeleireiro (32), assistente (6), depiladora (6), recepção (6), copeira (5), além de podólogo (2), massoterapeuta (1), maquiador (1) e profissional para estoque (1).
As vagas contemplam unidades localizadas em diversas regiões, incluindo Nova Iguaçu, Cabo Frio, Niterói, além de bairros das zonas Norte, Sul e Oeste do Rio de Janeiro. TOs interessados podem se inscrever pelo site de talentos do Werner Coiffeur e participar do processo seletivo.