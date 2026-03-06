Oportunidades são para atuação nas farmácias Raia e Drogasil e nos centros de distribuição logística da companhiaDivulgação/ Ricardo Teles
Entre as vagas disponíveis nas farmácias estão destinadas ao cargo de atendente, função que exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos, sem necessidade de experiência prévia.
Também há vagas para farmacêuticos. Para essa posição, é necessário ensino superior completo em Farmácia e registro ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF). Para a área de logística, há funções como auxiliar de reposição logística, conferente, operador de empilhadeira e motorista.
"Buscamos pessoas que queiram construir carreira em uma empresa que cresce continuamente e que tem o cuidado com as pessoas no centro da sua estratégia. A RD Saúde oferece oportunidades reais de desenvolvimento e aprendizado para quem deseja evoluir profissionalmente", afirmou Daniel Moraes, diretor de Gente e Cultura da RD Saúde.
Todas as oportunidades oferecidas na RD Saúde são afirmativas, voltadas para mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, profissionais 50+ e pessoas LGBTQIAPN+, reforçando o compromisso da RD Saúde com a diversidade e a inclusão.
Benefícios
- Programa de participação nos resultados;
- Trilha de carreira;
- Convênio com empresas parceiras;
- Graduação em Farmácia;
- Vale transporte ou fretado;
- Vale refeição e/ou alimentação;
- Cesta de Natal;
- Benefício farmácia e vacinação;
- Assistência odontológica;
- Assistência médica e telemedicina;
- Auxílio academia;
- Licença maternidade (180 dias) e paternidade (20 dias);
- Kit bebê para mamães na RD Saúde;
- Day off de aniversário (incluindo dos filhos);
- Vale presente de aniversário;
- Universidade com cursos para colaborador e família;
- Vale presença;
- Consultoria de planejamento e organização financeira.
