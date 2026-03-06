Oportunidades são para atuação nas farmácias Raia e Drogasil e nos centros de distribuição logística da companhiaDivulgação/ Ricardo Teles

A RD Saúde, maior rede de varejo farmacêutico do Brasil, está com mais de 120 vagas abertas para início imediato no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para atuação nas farmácias Raia e Drogasil e também nos centros de distribuição logística da companhia. A remuneração inicial varia entre R$ 1.900 e R$ 5.500, além de um amplo pacote de benefícios.
As inscrições podem ser feitas diretamente no site da empresa. Basta digitar a cidade e o estado de interesse no campo de busca. Também é possível se candidatar pelo WhatsApp (11) 97209-9086.

Entre as vagas disponíveis nas farmácias estão destinadas ao cargo de atendente, função que exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos, sem necessidade de experiência prévia.

Também há vagas para farmacêuticos. Para essa posição, é necessário ensino superior completo em Farmácia e registro ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF). Para a área de logística, há funções como auxiliar de reposição logística, conferente, operador de empilhadeira e motorista.

"Buscamos pessoas que queiram construir carreira em uma empresa que cresce continuamente e que tem o cuidado com as pessoas no centro da sua estratégia. A RD Saúde oferece oportunidades reais de desenvolvimento e aprendizado para quem deseja evoluir profissionalmente", afirmou Daniel Moraes, diretor de Gente e Cultura da RD Saúde.

Todas as oportunidades oferecidas na RD Saúde são afirmativas, voltadas para mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, profissionais 50+ e pessoas LGBTQIAPN+, reforçando o compromisso da RD Saúde com a diversidade e a inclusão.

Benefícios 

- Programa de participação nos resultados;
- Trilha de carreira;
- Convênio com empresas parceiras;
- Graduação em Farmácia;
- Vale transporte ou fretado;
- Vale refeição e/ou alimentação;
- Cesta de Natal;
- Benefício farmácia e vacinação;
- Assistência odontológica;
- Assistência médica e telemedicina;
- Auxílio academia;
- Licença maternidade (180 dias) e paternidade (20 dias);
- Kit bebê para mamães na RD Saúde;
- Day off de aniversário (incluindo dos filhos);
- Vale presente de aniversário;
- Universidade com cursos para colaborador e família;
- Vale presença;
- Consultoria de planejamento e organização financeira.