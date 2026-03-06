Oportunidades são para atuação nas farmácias Raia e Drogasil e nos centros de distribuição logística da companhia - Divulgação/ Ricardo Teles

A RD Saúde, maior rede de varejo farmacêutico do Brasil, está com mais de 120 vagas abertas para início imediato no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para atuação nas farmácias Raia e Drogasil e também nos centros de distribuição logística da companhia. A remuneração inicial varia entre R$ 1.900 e R$ 5.500, além de um amplo pacote de benefícios.