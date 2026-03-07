UFF está com inscrições abertas para dois concursos públicos - Divulgação/ UFF

Publicado 07/03/2026 10:51

Rio - A Universidade Federal Fluminense (UFF) está com inscrições abertas para dois concursos para contratação de professores. Ao todo, são 81 vagas para docência no magistério superior e no ensino básico, técnico e tecnológico. Os salários podem chegar a R$ 13.288,85.