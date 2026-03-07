UFF está com inscrições abertas para dois concursos públicosDivulgação/ UFF
As áreas contempladas são Ciência Política, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia Eletrônica, Inteligência Artificial, Língua Inglesa, Marketing, Medicina e Psicologia, entre outras.
Já as outras cinco vagas são destinadas ao ensino básico, técnico e tecnológico, com lotação no Colégio Universitário Geraldo Reis (Coluni-UFF). Nesse caso, as inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de março, pela internet.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.