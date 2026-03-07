UFF está com inscrições abertas para dois concursos públicosDivulgação/ UFF

Rio - A Universidade Federal Fluminense (UFF) está com inscrições abertas para dois concursos para contratação de professores. Ao todo, são 81 vagas para docência no magistério superior e no ensino básico, técnico e tecnológico. Os salários podem chegar a R$ 13.288,85.
Do total, 76 oportunidades são destinadas ao magistério superior, com atuação em unidades da UFF em Niterói, Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Macaé, Volta Redonda, Santo Antônio de Pádua e Rio das Ostras. As inscrições seguem até o dia 2 de abril e devem ser feitas exclusivamente pela internet.

As áreas contempladas são Ciência Política, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia Eletrônica, Inteligência Artificial, Língua Inglesa, Marketing, Medicina e Psicologia, entre outras.

Já as outras cinco vagas são destinadas ao ensino básico, técnico e tecnológico, com lotação no Colégio Universitário Geraldo Reis (Coluni-UFF). Nesse caso, as inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de março, pela internet