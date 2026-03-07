Programa é voltado para mulheres negras que desejam ingressar ou avançar na carreiraReprodução/ internet
As interessadas devem se inscrever até 31 de março nas redes sociais das instituições parceiras: Indique uma Preta (LinkedIn e Instagram) e EmpregueAfro (LinkedIn e Instagram).
O programa é voltado para mulheres negras que desejam ingressar ou avançar em suas carreiras em áreas estratégicas. Além das vagas exclusivas, as participantes terão acesso a mentoria, suporte para desenvolvimento profissional e oportunidades de networking com líderes do setor.
"Acreditamos que inovação de verdade só acontece quando diferentes vivências e perspectivas estão na mesa. Quanto mais o iFood cresce, mais diverso ele fica e precisamos refletir essa diversidade em nossos times e lideranças. Essa parceria reforça esse compromisso de ampliar, de forma concreta, o acesso de pessoas negras às áreas estratégicas do iFood", afirmou Luana Ozemela, CSO e Vice-Presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood.
"Ampliar o acesso de mulheres negras a oportunidades em tecnologia e negócios é fundamental para construir um mercado de trabalho mais diverso, inovador e sustentável. Essa parceria com o iFood fortalece nosso propósito de conectar talentos negros a empresas comprometidas com a transformação estrutural da representatividade no ambiente corporativo, além de inserir mais inovação, reputação e performance na cultura organizacional", disse Amanda Abreu, fundadora da Indique uma Preta.
Serviço
- Inscrições: até 31 de março de 2026
