CIEE oferta 1.603 oportunidades de estágio no Rio de JaneiroFoto: Ilustração

Publicado 09/03/2026 20:06

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com mais de 3.166 vagas de emprego e estágio para diferentes áreas. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais.

Confira:

Prezunic

A rede de supermercados Prezunic realiza um mutirão na próxima terça-feira (10/03), com 200 vagas no Rio de Janeiro. O processo seletivo acontece a partir das 9h na Rua Uranos, 1.293, em Olaria, Zona Norte carioca. Para se candidatar, é preciso ter o Ensino Médio completo.

Durante a ação, serão distribuídas 400 senhas para atendimento. As oportunidades são para Operador de Perecíveis, Fiscal de Prevenção de Perdas, Motorista de Caminhão, Padeiro e Açougueiro, com vagas disponíveis no Centro de Distribuição, localizado no bairro Penha Circular, e em todas as lojas da rede, distribuídas pela capital e zonas Norte, Sudoeste e Oeste do Rio, Região Metropolitana e Baixada Fluminense.



Os interessados devem comparecer ao local levando RG, CPF e Carteira de Trabalho, que pode ser apresentada na versão física ou digital. Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, alimentação no local de trabalho, seguro de vida, participação nos lucros, convênios educacionais e desconto em compras nas lojas da rede, além de oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional.

As oportunidades são destinadas a profissionais de beleza, atendimento e operação. Entre os cargos disponíveis estão manicure (56), cabeleireiro (32), assistente (6), depiladora (6), recepção (6), copeira (5), além de podólogo (2), massoterapeuta (1), maquiador (1) e profissional para estoque (1).



As vagas contemplam unidades localizadas em diversas regiões, incluindo Nova Iguaçu, Região dos Lagos (Cabo Frio), Niterói, além de bairros das zonas Norte, Sul e Oeste do Rio de Janeiro. Também há oportunidades fora do estado, na unidade da rede em São Luís, no Maranhão.



Os interessados podem se inscrever pelo site de talentos do Werner Coiffeur e participar do processo seletivo.

SMTE

A Prefeitura do Rio, por intermédio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), informa que a cidade conta com 1.003 vagas de trabalho abertas. No total, são 695 postos destinados ao público em geral, entre eles 41 para estágio, além de 308 reservados às pessoas com deficiência. As oportunidades oferecidas não exigem experiência profissional. Os locais de trabalho estão em diferentes bairros da cidade.

No momento, são 20 vagas para operador de equipamentos II, 15 para assistente de distribuição e 12 para assistente de coleta – atendimento móvel domiciliar. Para aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, há opções para as funções de fiscal de prevenção de perdas, com 30 vagas abertas; repositor (com CNH), com 10 postos disponíveis; e recreador(a) infantil, com 10 oportunidades oferecidas.



Entre as vagas para pessoas com deficiência, destacam-se 62 para atendente de loja, 6 para ajudante geral e 9 destinadas a empacotador, mas há também ofertas para outras áreas.



Para estudantes, existem vagas de estágio em áreas como gastronomia, 16, administração com 8 e pedagogia com 4.

Mudes







As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (61), ciências contábeis (18) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 26 vagas.



Há 13 oportunidades para estágio no Ensino Médio, e também 16 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 49 vagas. Sendo técnico em administração (14) e técnico em eletrônica (4). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 19 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (3), ensino médio (10) e superior (6).



Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do nosso site . Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.603 oportunidades de estágio, sendo 908 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site

No Rio de Janeiro, são xxx vagas entre as áreas de Administração (197), Arquitetura e Urbanismo (18), Arquivologia (1), Artes (4), Biblioteconomia e Arquivologia (1), Biomedicina (2), Comunicação (15), Construção Civil (19), Contabilidade (33), Design (15), Direito (108), Economia (4), Educação Física (3), Elétrica/Eletrônica (14), Engenharia Ambiental (4), Engenharia de Petróleo e Gás (1), Engenharia de Produção (4), Farmácia (34), Financeiro (1), Gastronomia (2), Informática (12), Licenciatura (1), Marketing (12), Moda (1), Nutrição (4), Pedagogia (75), Produção Mecânica (2), Psicologia (11), Química (1), Recursos Humanos (2), Segurança (10) e Serviço Social (2).

Em Barra Mansa, há 20 oportunidades para Administração (10), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (2), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1), Informática (2) e Recursos Humanos (1).

Em Resende, são cinco vagas em Administração (2), Direito (1), Engenharia de Produção (1) e Pedagogia (1).

Em Campos, há 125 oportunidades para Administração (6), Biblioteconomia e Arquivologia (4), Contabilidade (1), Direito (5), Educação Física (1), Informática (2), Marketing (1), Pedagogia (81) e Psicologia (24).

Em Macaé, são 43 vagas para Administração (25), Construção Civil (1), Contabilidade (3), Educação Física (1), Gastronomia (4), Informática (2), Marketing (3), Meio Ambiente (1), Pedagogia (2) e Produção Mecânica (1).

Em Niterói, há 35 oportunidades em Administração (13), Agropecuária (1), Comunicação (1), Construção Civil (4), Contabilidade (3), Direito (1), Economia (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (1), Informática (1), Marketing (1), Pedagogia (6) e Produção Mecânica (1).

Em Nova Friburgo, são 25 vagas entre as áreas de Administração (10), Biomedicina (1), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Educação Física (3), Farmácia (4), Marketing (1) e Pedagogia (3).

Em Nova Iguaçu, há 17 oportunidades para Administração (12), Construção Civil (1), Direito (1) e Pedagogia (3).

Em Duque de Caxias, são sete vagas em Administração (2), Construção Civil (2), Marketing (1) e Pedagogia (2).

Em Petrópolis, há 43 oportunidades para Administração (8), Comunicação (1), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Direito (1), Marketing (1), Pedagogia (25), Recursos Humanos (3) e Turismo e Hotelaria (1).

Em Teresópolis, são 11 vagas em Administração (8), Comunicação (1), Construção Civil (1) e Direito (1).

Já em Três Rios, há cinco oportunidades para Administração (4), Engenharia de Produção (1) e Farmácia ().

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 735 vagas.

No Rio de Janeiro, são 189 vagas para Aprendiz, 110 para Ensino Médio, 31 para Técnico em Administração, cinco para Técnico em Construção Civil, cinco para Técnico em Elétrica/Eletrônica, uma para Técnico em Embelezamento/Estética, uma para Técnico em Informática, oito para Técnico em Mecânica, cinco para Técnico em Saúde, duas para Técnico em Segurança e uma para Técnico em Turismo.

Em Barra Mansa, há 35 oportunidades para Aprendiz, sete para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração e duas para Técnico em Elétrica/Eletrônica.

Em Resende, há uma vaga para Aprendiz, duas para Ensino Médio e uma para Técnico em Saúde.

Em Campos, são 21 oportunidades para Aprendiz, 25 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, uma para Técnico em Agropecuária, uma para Técnico em Informática e cinco para Técnico em Saúde.

Em Macaé, há 27 vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica e uma para Técnico em Segurança.

Em Niterói, são 42 oportunidades para Aprendiz, 12 para Ensino Médio e três para Técnico em Educação.

Em Nova Friburgo, há seis vagas para Aprendiz e 13 para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, são dez oportunidades para Aprendiz, 14 para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, há seis vagas para Aprendiz, quatro para Ensino Médio e uma para Técnico em Mecânica.

Em Petrópolis, são 18 oportunidades para Aprendiz e 11 para Ensino Médio.

Em Três Rios, há quatro vagas para Aprendiz. Já em Teresópolis, são apenas duas oportunidades para Aprendiz.