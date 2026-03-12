As equipes do Trabalha Rio fazem o cadastramento de currículos para quem busca emprego - SMTE/Divulgação

As equipes do Trabalha Rio fazem o cadastramento de currículos para quem busca empregoSMTE/Divulgação

Publicado 12/03/2026 18:21

Na próxima semana, o atendimento volante do programa Trabalha Rio, realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, estará presente em cinco bairros da cidade: Complexo da Maré, Campo Grande, Praça Seca, Manguinhos e Cosmos. De segunda a sábado, a população desses locais terá acesso aos serviços de cadastramento de currículos e agendamento de entrevistas de emprego, executados pelos agentes da SMTE.



A van do Trabalha Rio prestará atendimento à população nos dias, horários e locais a seguir:



- terça-feira, 17 - 10h às 14h.



Complexo da Maré: Praça do Dezoito s/nº, na Baixa do Sapateiro.



- quinta-feira, 19, das 10h às 14h.



Campo Grande: Rua Eugênio Newman, 20 (Praça São Jorge).



- sexta-feira, 20, das 9h às 12h.



Praça Seca: Rua Pedro Teles, 591 (Assembleia de Deus Ministério de Madureira).



- sábado, 21, das 9h às 14h.



Manguinhos: Avenida dos Democráticos, 32 (Associação de Moradores de Manguinhos)



- sábado, 21, das 10h às 14h.



Cosmos: Rua Herval Rosano, 04 - Santa Margarita (Igreja Evangélica Pentecostal).