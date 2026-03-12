As equipes do Trabalha Rio fazem o cadastramento de currículos para quem busca empregoSMTE/Divulgação

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Na próxima semana, o atendimento volante do programa Trabalha Rio, realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, estará presente em cinco bairros da cidade: Complexo da Maré, Campo Grande, Praça Seca, Manguinhos e Cosmos. De segunda a sábado, a população desses locais terá acesso aos serviços de cadastramento de currículos e agendamento de entrevistas de emprego, executados pelos agentes da SMTE.

A van do Trabalha Rio prestará atendimento à população nos dias, horários e locais a seguir:

- terça-feira, 17 - 10h às 14h.

Complexo da Maré: Praça do Dezoito s/nº, na Baixa do Sapateiro.

- quinta-feira, 19, das 10h às 14h.

Campo Grande: Rua Eugênio Newman, 20 (Praça São Jorge).

- sexta-feira, 20, das 9h às 12h.

Praça Seca: Rua Pedro Teles, 591 (Assembleia de Deus Ministério de Madureira).

- sábado, 21, das 9h às 14h.

Manguinhos: Avenida dos Democráticos, 32 (Associação de Moradores de Manguinhos)

- sábado, 21, das 10h às 14h.

Cosmos: Rua Herval Rosano, 04 - Santa Margarita (Igreja Evangélica Pentecostal).
O atendimento presencial também pode ser realizado, das 08 às 16h, em uma das unidades da Central do Trabalhador abertas ao público nos endereços abaixo:

- Centro: Avenida Presidente Vargas, 1.997, (Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência - Ciad);

- Centro: Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Cidade Nova - Posto Avançado do Trabalha Rio (prédio anexo da prefeitura);

- Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº;

- Engenho Novo: Rua Vinte e Quatro de Maio, 931;

- Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080;

- Jacarepaguá: Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268;

- Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58;

- Tijuca: Rua Camaragibe, 25.

Para ser atendido presencialmente no posto móvel ou nos nas unidades do programa, o candidato deve levar documento de identidade, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e currículo (se possível).

Quem estiver impossibilitado de comparecer aos postos fixos ou aos locais de atendimento do posto volante, pode acessar os serviços do Trabalha Rio através do link https://bit.ly/Cadastro_Currículo_SMTE.

As vagas de emprego disponíveis no Rio podem ser consultadas no site https://trabalho.prefeitura.rio/; e as informações sobre cursos profissionalizantes, empregos e oportunidades estão no Instagram @trabalho.rio, da SMTE.