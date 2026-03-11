Curso busca qualificar os profissionais que atuam como guias de turismo no Rio de Janeiro - Alexandre Macieira/Divulgação/Riotur

Publicado 11/03/2026 09:28

Estão abertas as inscrições para duas novas turmas da Escola Carioca de Turismo, projeto da Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro (SMTUR) que está em sua quarta fase, voltado exclusivamente para a qualificação de guias de turismo. Desenvolvido em parceria com o Senac RJ, a iniciativa oferece 40 novas vagas — 20 para cada turma —, com início das aulas previstos para 8 e 15 de abril.

O curso é gratuito e, para obter a certificação profissional, é necessário cursar todas as seis disciplinas oferecidas: Atendimento Hospitaleiro, Estratégias de Mídias Sociais, Fotografando com Celular, Primeiros Passos para Empreender, Próximos Passos para Empreender: Estruturação e Gestão, e Noções Básicas de Primeiros Socorros. As aulas acontecem nas unidades Copacabana e Santa Luzia do Senac RJ, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 às 22 horas.