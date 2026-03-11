Curso busca qualificar os profissionais que atuam como guias de turismo no Rio de JaneiroAlexandre Macieira/Divulgação/Riotur
Escola Carioca de Turismo abre duas novas turmas para qualificação gratuita de guias
Desenvolvido em parceria com o Senac RJ, projeto é exclusivo para profissionais com registro no Cadastur
Inscrições em cursos gratuitos do Polo Educacional Sesc terminam nesta quarta-feira
Aulas são presenciais e acontecerão na Barra Olímpica
Escola Carioca de Turismo abre duas novas turmas para qualificação gratuita de guias
Desenvolvido em parceria com o Senac RJ, projeto é exclusivo para profissionais com registro no Cadastur
VLT Carioca abre vaga para técnico em Segurança do Trabalho
Inscrições podem ser realizadas até a próxima segunda-feira
Rio começa a semana com mais de 3,1 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes áreas, municípios e níveis de escolaridade
CNU 2025: prazo para convocado confirmar interesse em vaga termina na próxima segunda-feira
Sistema permite apenas um registro por rodada
UFF abre concursos para professores com 81 vagas
Salários podem chegar a R$ 13.288,85
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.