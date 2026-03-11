Aulas no Polo Educacional Sesc começarão em 6 de abril - Divulgação

Publicado 11/03/2026 11:16

Terminam nesta quarta-feira, 11 as inscrições para os cursos livres gratuitos na área cultural oferecidos pelo Polo Educacional Sesc. As aulas são presenciais e ocorrem na Barra Olímpica. O objetivo do projeto Usina é incentivar o interesse por profissões no campo cultural e dar oportunidade de ampliação do repertório e conhecimento técnico para quem deseja se preparar para atividades no mercado da economia criativa. Ao todo, são 242 vagas.