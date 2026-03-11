Aulas no Polo Educacional Sesc começarão em 6 de abrilDivulgação
O candidato deve ter 16 anos ou mais e pode se inscrever em até dois cursos distintos. No momento da inscrição, o estudante deve escolher entre os níveis iniciante ou intermediário (para quem já concluiu módulo anterior).
As aulas são realizadas entre segunda a quinta-feira, no período da tarde ou da noite, conforme a programação de cada curso. Para garantir a certificação, o estudante deverá cumprir no mínimo 75% da carga horária.
A classificação para as vagas obedecerá a critérios como: número de vagas para o curso escolhido; ordem temporal da inscrição; e prioridade para candidatos com renda mensal familiar de até dois salários-mínimos por pessoa da família, moradores de periferias ou da Zona Oeste, além daqueles que trabalham no setor do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. Os resultados serão divulgados no dia 30;e as aulas começam em 6 de abril.
As inscrições devem ser feitas pelo site www.poloeducacionalsesc.com.br.
