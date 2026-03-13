Cursos serão ministrados pela FaetecMario Araujo / Faetec
Faetec oferece mil vagas em cursos profissionalizantes para mulheres
Para garantir a permanência das alunas, o programa garante auxílio-transporte, alimentação e material didático
Relatório sobre trabalho por aplicativo é equilibrado e tem chance de ser aprovado, afirma Marinho
Projeto de lei propõe um novo marco legal para motoristas e entregadores de plataformas digitais
Porto da Pedra promove feira de empregabilidade feminina
Evento reunirá empresas parceiras que apresentarão vagas de estágio, jovem aprendiz e contratação em regime CLT
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Trabalha Rio fará cadastramento de currículos em cinco bairros nesta semana
Atendimento itinerante levará ofertas de vagas de emprego a diferentes regiões da cidade
Inscrições em cursos gratuitos do Polo Educacional Sesc terminam nesta quarta-feira
Aulas são presenciais e acontecerão na Barra Olímpica
Escola Carioca de Turismo abre duas novas turmas para qualificação gratuita de guias
Desenvolvido em parceria com o Senac RJ, projeto é exclusivo para profissionais com registro no Cadastur
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