Cursos serão ministrados pela Faetec - Mario Araujo / Faetec

Cursos serão ministrados pela FaetecMario Araujo / Faetec

Publicado 13/03/2026 14:47

A Secretaria Estadual da Mulher e a Faetec oferecem mil vagas gratuitas de capacitação profissional. As oportunidades fazem parte do programa Vamos Juntas, que prioriza mulheres acolhidas nos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (Ceam) — equipamentos da rede de proteção que atendem vítimas de violência. Iniciativa funcionará em 46 municípios, além de quatro unidades prisionais. O objetivo é promover a autonomia econômica como caminho para romper ciclos de dependência e vulnerabilidade.

Para o primeiro semestre, estão sendo disponibilizadas 540 vagas exclusivas para mulheres a partir de 16 anos, com cursos alinhados às demandas do mercado de trabalho. No segundo semestre serão oferecidas mais 460 vagas.

Para garantir a permanência das alunas, o programa também oferece auxílio-transporte, alimentação e material didático.

O processo para fazer parte do programa começa com o acolhimento na rede de proteção. As inscrições vão até a próxima sexta-feira, 20, no Ceam ou Cras. As aulas estão previstas para começar em 6 de abril, e os cursos têm duração média de dois meses.

Oportunidade em diversas áreas

As capacitações priorizam áreas com alta empregabilidade, como recepção, assistência escolar e cuidados com crianças e idosos. No primeiro semestre as vagas são para recepcionista, cuidador infantil, cuidador de idoso, assistente de contabilidade, assistente de logística, recepcionista, assistente escolar, libras, agente de apoio à inclusão escolar, assistente de recursos humanos, operadora de computador e organização de eventos.

Os cursos acontecerão nos municípios de Belford Roxo, Rio de Janeiro, Itaboraí, Japeri, Niterói, Paracambi, Queimados, Mesquita, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, São Pedro da Aldeia, Rio das Ostras, Teresópolis, Petrópolis, Mendes, Miguel Pereira, Vassouras, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Rio das Flores, Piraí, Valença, Mangaratiba e Angra dos Reis.

Para as mulheres que não conseguirem participar no início do ano ou que desejam se planejar para o segundo ciclo, o programa também já definiu o cronograma da segunda etapa. As inscrições acontecerão de 1º a 19 de junho no Ceam ou Cras.