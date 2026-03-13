Vagas se destinam a candidatas a partir de 14 anos, que devem comparecer levando currículo impresso - Reprodução

Vagas se destinam a candidatas a partir de 14 anos, que devem comparecer levando currículo impressoReprodução

Publicado 13/03/2026 15:02

A escola de samba Porto da Pedra realizará na quadra da agremiação a feira de empregabilidade EmpregaMulher, iniciativa voltada exclusivamente para a geração de oportunidades profissionais para mulheres. A ação acontecerá na próxima quinta-feira, 19, das 9h às 16h, na Travessa João Silva, 84, em São Gonçalo.

O evento reunirá empresas parceiras que estarão no local recebendo currículos e apresentando vagas de estágio, jovem aprendiz e contratação em regime CLT. A ação é aberta a candidatas a partir de 14 anos, que devem comparecer levando currículo impresso.

Entre as empresas confirmadas estão CIEE Rio, Venancio, Supermercados Padrão do Fonseca e SM Supermarket, que participarão com equipes de recrutamento para realizar atendimentos ao longo do dia.

“Acreditamos muito no poder da oportunidade. Muitas mulheres têm talento, vontade de trabalhar e crescer, mas nem sempre conseguem acesso direto às empresas. A feira EmpregaMulher nasce justamente para aproximar essas candidatas do mercado de trabalho e abrir portas. Para o Porto da Pedra, que tem uma ligação muito forte com a comunidade, é uma grande satisfação promover uma ação que fortalece a autonomia e o protagonismo feminino”, destaca a diretora administrativa, Francine Montibelo.

