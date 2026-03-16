Interessados podem se candidatar pelos sites oficiais dos órgãos ou presencialmente em feira de oportunidades - Foto: Ilustração

Interessados podem se candidatar pelos sites oficiais dos órgãos ou presencialmente em feira de oportunidadesFoto: Ilustração

Publicado 16/03/2026 17:59

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com mais de 3.881 vagas de emprego e estágio para diferentes áreas. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais.

Confira:

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) tem 916 vagas de emprego abertas, distribuídas por vários bairros, nesta terceira semana de março. São 757 oportunidades para o público em geral e 159 postos disponíveis para pessoas com deficiência. Também há vagas para quem não tem experiência e para aqueles que procuram estágio.



A maioria dos postos disponíveis são destinados ao público em geral. Para empregada doméstica, há 50 vagas abertas; para a função de babá, 25; e a de cozinheiro, que oferece 15 oportunidades. Para pessoas com deficiência, existem 62 vagas para atendente de loja, 18 para operador de loja e 14 postos abertos para mecânico de refrigeração.



Há, ainda, 48 vagas para operador de teleatendimento, 30 voltadas para quem deseja trabalhar como cumim e 20 para o cargo de auxiliar de logística, todas para pessoas sem experiência.

As vagas de trabalho abertas no Rio podem ser consultadas no site https://trabalho.prefeitura.rio/

Setrab

A Secretaria Etadual de Trabalho e Renda oferece esta semana 1.624 oportunidades de emprego formal no Rio de Janeiro. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) são oferecidas posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.

A Região Metropolitana oferece de três a quatro salários mínimos (R$ 4.863 a R$ 6.484) para a função de vidraceiro colocador de vidros, que exige experiência anterior e o Ensino Fundamental completo. Na mesma região também há oportunidades com remuneração de dois a três salários mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863) para as funções de encarregado de obras, manilheiro, operador de escavadeira, operador de retroescavadeira, pedreiro, vigia, serralheiro, carpinteiro de obras e operador de máquinas de construção civil e mineração, destinadas a candidatos com experiência e diferentes níveis de escolaridade. Para pessoas com deficiência (PcD), são 167 vagas para diferentes funções e remunerações.



Na região do Médio Paraíba, foram captadas 55 oportunidades, com remuneração média de um salário mínimo. Já na Região Serrana, foram captadas 171 vagas, com remuneração de um a dois salários mínimos, para a posição de farmacêutico, gerente de restaurante, gerente geral de vendas, auxiliar geral de conservação de vias permanentes e técnico de enfermagem do trabalho.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site

CIEE



O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 617 oportunidades de estágio. Os interessados devem acessar o site

No Rio de Janeiro, há 204 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (53), Arquitetura e Urbanismo (11), Artes (2), Comunicação (3), Construção Civil (4), Contabilidade (3), Design (12), Direito (48), Economia (1), Elétrica/Eletrônica (2), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (1), Farmácia (25), Gastronomia (6), Marketing (5), Pedagogia (14), Saúde (1), Segurança (10), Serviço Social (1) e Telecomunicações (1).

Em Barra Mansa, são 22 oportunidades para Administração (9), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (1), Elétrica/Eletrônica (1), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1), Informática (1), Pedagogia (2) e Recursos Humanos (2).

Em Resende, há 20 vagas para Administração (1), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (1) e Pedagogia (16).

Em Campos, são 81 oportunidades em Administração (1), Contabilidade (1), Engenharia Ambiental (1), Farmácia (15), Informática (1), Nutrição (2), Pedagogia (42) e Psicologia (18).

Em Macaé, há 29 vagas para Administração (13), Contabilidade (2), Gastronomia (4), Informática (1), Marketing (3), Meio Ambiente (1) e Pedagogia (5).

Em Niterói, são 23 oportunidades para Administração (10), Agropecuária (1), Biologia (1), Biomedicina (1), Construção Civil (1), Economia (1), Engenharia Ambiental (1), Farmácia (1), Gastronomia (1), Marketing (2), Pedagogia (2) e Veterinária (1).

Em Nova Friburgo, há seis vagas em Administração (2), Contabilidade (1), Informática (1), Marketing (1) e Pedagogia (1).

Em Nova Iguaçu, são seis oportunidades para Administração (2), Arquivologia (1), Pedagogia (1) e Saúde (2).

Em Duque de Caxias, há apenas duas vagas em Administração (1) e Marketing (1).

Em Petrópolis, são 22 vagas em Administração (4), Construção Civil (1), Marketing (1), Pedagogia (15) e Recursos Humanos (1).

Em Três Rios, há oito oportunidades para Administração (6).

Em Teresópolis, são 10 vagas em Administração (7), Comunicação (1), Construção Civil (1) e Direito (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 185 vagas.

No Rio de Janeiro, são 22 vagas para Aprendiz, 21 para Ensino Médio, sete para Técnico em Administração, oito para Técnico em Elétrica/Eletrônica, duas para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Meio Ambiente, uma para Técnico em Química, três para Técnico em Saúde e duas para Técnico em Segurança.

Em Barra Mansa, são oito oportunidades para Aprendiz, cinco para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e duas para Técnico em Elétrica/Eletrônica.

Em Resende, há uma vaga para Aprendiz e uma para Técnico em Saúde.

Em Campos, há nove oportunidades para Aprendiz, 24 para Ensino Médio e duas para Técnico em Administração.

Em Macaé, são oito vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e uma para Técnico em Transporte.

Em Niterói, há seis oportunidades para Aprendiz e quatro para Ensino Médio. Em Nova Friburgo, são quatro vagas para Aprendiz e 13 para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, são três vagas para Aprendiz, seis para Ensino Médio e duas para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, há seis oportunidades para Aprendiz.

Em Petrópolis, são sete vagas para Aprendiz e três para Ensino Médio. Em Três Rios, há duas oportunidades para Aprendiz.

Em Teresópolis, há apenas uma vaga para Aprendiz.

Mudes

Fundação Mudes oferece 224 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil, nesta semana. São ao todo 166 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (52), ciências contábeis (13) e economia (1). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 27 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 13 no total e também 14 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 55 vagas. Sendo técnico em administração (13) e técnico em eletrônica (5). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 17 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (3), ensino médio (7) e superior (7).

Para se candidatar, basta acessar o site

Arte Salva Vidas



A Associação Filantrópica Arte Salva Vidas promove, nesta terça-feira (17), das 8h às 15h, o seu 1º Feirão de Empregos de 2026 com 500 vagas de trabalho. Além disso, oferece uma série de serviços sociais gratuitos para a população. O evento conta com a parceria de diversas empresas que estarão presentes com equipes de Recursos Humanos para entrevistas e seleção no local. É necessário levar carteira de identidade e currículo impresso. A iniciativa será na própria sede da associação, Rua General Sampaio, 74, Galpão, Caju.

As oportunidades abrangem perfis variados, do primeiro emprego a cargos técnicos e de liderança. Entre as posições disponíveis estão Auxiliar de Limpeza, Ajudante de Serviços Gerais, Encarregado de Limpeza, Técnico de Segurança do Trabalho, Analista Contábil, Analista Fiscal, Analista de Regulação, Comprador de Óleo e Gás, Analista de Metrologia, Planejador Técnico de Manutenção Elétrica, Técnico Eletrotécnico, além de vagas de Estágio e Jovem Aprendiz.



Durante o evento, a Ação Social RJ Para Todos vai auxiliar na emissão de 100 Carteiras de Identidade Nacional (novo modelo CID) no local, com retirada na sede do Detran na Presidente Vargas. Também haverá 90 agendamentos disponíveis diretamente para a sede do órgão. Além disso, será possível solicitar a habilitação para casamento no Civil e obter a segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, com isenção de taxa.



Para a emissão da nova identidade, é necessário levar certidão de nascimento em perfeito estado, CPF e comprovante de residência.

