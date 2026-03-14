Inscrições para os cursos dos Espaços da Juventude devem ser feitas pela internet - Laryssa Lomenha/Divulgação

Inscrições para os cursos dos Espaços da Juventude devem ser feitas pela internetLaryssa Lomenha/Divulgação

Publicado 14/03/2026 05:00

Estão abertas até o dia 31 as inscrições para 3.500 vagas nos cursos gratuitos oferecidos pelos Espaços da Juventude, iniciativa da Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JuvRio). As oportunidades são voltadas a jovens de 15 a 29 anos moradores do município do Rio de Janeiro, com aulas previstas para acontecer ao longo do mês de abril.

Os interessados podem se inscrever nas formações de Design Gráfico, Inteligência Artificial, Informática para Negócios, Operador de Drone, Mídias Sociais, Impressão 3D e Criação de Jogos Digitais. Os cursos são oferecidos nas sete unidades dos Espaços da Juventude, localizadas no Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral, Jacarezinho, Vargem Pequena e Campo Grande.

Para participar, basta acessar as redes sociais da Secretaria da Juventude Carioca e seguir as orientações de inscrição pelo perfil oficial www.instagram.com/juvrio . Todas as formações oferecem material didático e certificação gratuitos.

Novo curso de Design Gráfico

O diferencial deste mês será o curso de Design Gráfico. As turmas iniciais estão abertas nas unidades Estácio, Vigário Geral, Madureira e Jacarezinho. Os alunos aprenderão os fundamentos da comunicação visual e da criação de peças digitais, desenvolvendo habilidades criativas e técnicas voltadas ao ambiente digital. Ao longo das atividades, os participantes terão contato com princípios básicos do design e aprenderão a utilizar ferramentas acessíveis de criação gráfica, aplicando os conhecimentos na produção de conteúdos visuais para diferentes contextos, especialmente para redes sociais e projetos pessoais ou profissionais. Ao final do curso, os alunos serão estimulados a desenvolver e apresentar um projeto gráfico que integre os conhecimentos adquiridos durante a formação.

Unidades e cursos

- Cidade de Deus

Segunda-feira: Informática para Negócios, às 14h.

Terça e quinta-feira: Operador de Drone, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h.

Quarta e sexta-feira: Mídias Sociais, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h.

- Madureira

Segunda-feira: Design Gráfico, às 14h.

Terça e quinta-feira: Informática para Negócios, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h.

Quarta e sexta-feira: Criação de Jogos Digitais, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h.

- Vargem Pequena

Terças e quinta-feira: Impressão 3D, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h.

Quarta e sexta-feira: Informática para Negócios, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h.

- Campo Grande

Segunda-feira: Informática para negócios, às 8h e 14h.

Terça e quinta-feira: Inteligência Artificial, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h.

Quarta e sexta-feira: Criação de Jogos Digitais, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h.

- Vigário Geral

Segunda-feira: Inteligência Artificial, às 8h e 14h.

Terça e quinta-feira: Design Gráfico, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h.

Quarta e sexta-feira: Mídias Sociais, às 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h.

- Estácio de Sá

Segunda-feira: Informática para Negócios, às 13h.

Terça e quinta-feira: Design Gráfico, às 9h, 14h, 19h.

Quarta e sexta-feira: Inteligência Artificial, às 9h, 14h, 19h.

Jacarezinho

Terça e quinta-feira: Design Gráfico, às 9h, 13h, 15h30.

Quarta e sexta-feira: Inteligência Artificial, às 9h, 13h, 15h30.