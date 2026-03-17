Processo seletivo de estágio da Caixa termina na próxima sexta-feira (20) - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Processo seletivo de estágio da Caixa termina na próxima sexta-feira (20)Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 17/03/2026 13:49

Rio - O período de inscrições para o processo seletivo de estágio na Caixa Econômica Federal, com oportunidades em 21 cidades do estado do Rio de Janeiro, termina na próxima sexta-feira (20). As vagas são oferecidas para estudantes do ensino superior e do ensino médio. Os interessados devem se candidatar pela internet

Para participar, o estudante deve ter 16 anos ou mais, estar matriculado e frequentando o ensino médio, o ensino médio profissional, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o ensino superior, com frequência ativa.



Segundo a instituição, no momento da inscrição, o candidato deve escolher a cidade, indicando o estado e o município, além do nível do curso.



A Caixa também informou que os estudantes de nível médio e técnico terão jornada de 20h semanais e bolsa-auxílio de R$ 500. Já os estudantes de nível superior terão carga horária de 25h semanais e bolsa-auxílio de R$ 1.800, além de auxílio-transporte de R$ 150.



Além disso, a seleção é composta por três etapas: inscrição, prova objetiva on-line (para candidatos de nível superior) e entrevista estruturada na unidade da Caixa. A prova on-line contém 20 questões de múltipla escolha e poderá ser feita durante o período de inscrição no processo seletivo.



Para o nível médio e técnico, a avaliação inclui língua portuguesa, informática e matemática. Para o nível superior, a prova abrange língua portuguesa e informática. Para alguns cursos, serão exigidos conhecimentos específicos e conhecimentos gerais.

As cidades da região com vagas abertas são: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Engenheiro Paulo de Frontin, Itatiaia, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Sapucaia, Três Rios, Valença, Vassouras e Volta Redonda.



Cursos

- Ensino Superior



- Arquitetura

- Engenharia

- Direito

- Ciências Econômicas

- Pedagogia

- Psicologia

- Serviço Social

- Ciências Sociais

- Ciências Política

- Ensino Médio



- Ensino Médio Regular

- Ensino Médio Técnico

- Educação de Jovens e adultos (EJA)