Processo seletivo de estágio da Caixa termina na próxima sexta-feira (20)Marcelo Camargo / Agência Brasil
Segundo a instituição, no momento da inscrição, o candidato deve escolher a cidade, indicando o estado e o município, além do nível do curso.
A Caixa também informou que os estudantes de nível médio e técnico terão jornada de 20h semanais e bolsa-auxílio de R$ 500. Já os estudantes de nível superior terão carga horária de 25h semanais e bolsa-auxílio de R$ 1.800, além de auxílio-transporte de R$ 150.
Além disso, a seleção é composta por três etapas: inscrição, prova objetiva on-line (para candidatos de nível superior) e entrevista estruturada na unidade da Caixa. A prova on-line contém 20 questões de múltipla escolha e poderá ser feita durante o período de inscrição no processo seletivo.
Para o nível médio e técnico, a avaliação inclui língua portuguesa, informática e matemática. Para o nível superior, a prova abrange língua portuguesa e informática. Para alguns cursos, serão exigidos conhecimentos específicos e conhecimentos gerais.
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